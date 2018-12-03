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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
03.12.2018 - 11:07, Son Güncelleme:

Bir kent korku içindeydi... Yakalandı

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Bir kent korku içindeydi... Yakalandı

KONYA’nın Kadınhanı ilçesinde girdiği marketten para ve sigara çaldıktan sonra güvenlik kamerasını fark edince iş yerini ateşe veren şüpheli A.K. (17), yakalandı. Aynı mahallede, ağustos ayında iki evden yaklaşık 60 bin lira çalındıktan sonra evlerin ateşe verilmesinin de A.K. tarafından yapıldığı üzerinde duruluyor.

7 farklı suçtan kaydı bulunan ve hırsızlık suçundan da hakkında arama kararı bulunduğu belirtilen A.K.’nin marketten önce de iki evden 60 bin lira değerinde hırsızlık yapıp, evleri ateşe verdiği ileri sürüldü. A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 29 Ekim öğle saatlerinde ilçeye bağlı Örnekköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede market işleten Göksel Yıldız, iş yerini kapatıp Konya şehir merkezine gitti. Bir kişi, marketin arka tarafında bulunan demir korkulukları yerinden söküp içeri girdi. Marketten para ve sigara çalan şüpheli, çıkarken güvenlik kamerasını fark edince iş yerini ateşe verip, kaçtı.

Marketten alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri marketi saran alevlere hemen müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 30 bin lira zararın olduğu belirtilen iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi. 

DAHA ÖNCE DE İKİ EVİ YAKTIĞI ŞÜPHESİ

Olay yerinde inceleme yapan jandarma, şüphelinin daha önce de hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen A.K. (17) olduğunu belirledi. Poliste 7 farklı suçtan kaydı bulunan ve hakkında daha önce karıştığı 3 hırsızlık olayından dolayı yakalama kararı da olan A.K., Konya kent merkezinde polis tarafından yakalandı.

Kadınhanı Jandarma Komutanlığı’na teslim edilen A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı mahallede, ağustos ayında iki evden yaklaşık 60 bin lira çalındıktan sonra evlerin ateşe verilmesinin de A.K. tarafından yapıldığı üzerinde duruluyor.

Hırsızlık şüphelisi, kamerayı fark edince marketi yaktıKONYA'nın Kadınhanı ilçesinde hırsızlık için girdiği marketteki güvenlik kamerasını fark eden şüpheli, çıkarken iş yerini ateşe verdi. Market yanarak kullanılamaz hale gelirken, jandarma kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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