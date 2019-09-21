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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Deniz BAŞLI ARDAHAN (DHA)-AA
21.09.2019 - 19:48, Son Güncelleme:

Son dakika! Bir kar sürprizi daha.... Dikkat! Meteoroloji uyardı

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Son dakika! Bir kar sürprizi daha.... Dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Doğu Karadeniz kıyılarında, Sinop, Artvin ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak beklendiğini, bölgenin yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağını duyurdu. Öte yandan Rize'nin Çamlıhemşin, Artvin'in Borçka, Gümüşhane Silve Yaylası'nın ve Trabzon'un yüksek kesimlerinin ardından Ardahan'da da mevsimin ilk karı düştü.

Doğu Karadeniz’in sahil kesimi ve alçak rakımlı yerleri etkisi altına alan yağmur ve soğuk yüksek rakımlı yaylalarda yerini kara bıraktı.

ARDAHAN'DA KAR SÜRPRİZİ

Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Şavşat-Ardahan Karayolunun 2640 rakımlı Sahara Dağı’nda kar yağışı, tipi ve sis yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı. Sahara Dağı’nda kurulan Yavuzköyün yayla evleri kar altında kalırken, ortaya seyirlik manzara çıktı. Sahara Geçidi’nde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Yetkililer, bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

RİZE'DE DE ETKİLİ OLDU 

Karadeniz’de, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu.

Yaz sezonun bitmesiyle son baharın yaşandığı şu günlerde Giresun, Trabzon ve Gümüşhane yaylalarında kar yağışları başladı. Yağan kar yer yer 5 santimetreyi buldu.

Giresun’un Sisdağı, Karadoğa ve Çalık yaylalarında aralıklarla yağan kar nedeniyle kısa sürede dağlar beyaza bürüdü.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, yerli ve yabancı turistlerin ziyaretçi akınına uğrayan 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası, yağan karla beyaz örtüyle kaplandı.

Yaylada, kar kalınlığı yer yer 3 santimetreyi buldu. Eylül ayında yağan kar ile karşılaşan yayla sakinleri, beyaz örtüyle kaplanan bölgede ortaya çıkan manzarayı cep telefonu kameralarıyla fotoğrafladı.

Rize’deki kar yağışının yanında Gümüşhane Silve Yaylası da beyaza büründü.

MACAHEL'E MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Artvin'in Borçka ilçesine 28 kilometre uzaklıkta bulunan bin 860 rakımlı Camili (Macahel) Zirvesi'ne çıkan vatandaşlar mevsimin ilk karının keyfini yaşadı.

Zirve geçidinde etkili olan kar yağışı ile birlikte yüksek kesimler beyaza büründü. 

Haftasonu tatili için yaylaya çıkanlar da, kar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. 

5 İLE UYARI

Doğu Karadeniz kıyılarında, Sinop, Artvin ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor. 

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin (2 bin metre üstü) karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Güneydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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