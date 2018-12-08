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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
08.12.2018 - 05:44, Son Güncelleme:

Son dakika! Bartın Vali Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti

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Son dakika! Bartın Vali Yardımcısı trafik kazasında hayatını kaybetti

Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender, Amasra ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Vali Yardımcısı Kalender'in bir hafta önce evlendiği öğrenildi. Bartın Valisi Sinan Güner yaptığı açıklamada "Her zaman bir umut vardır ama artık kesin ölümünü teyit ediyoruz. Tabii olay sıcak şu anda adli bir olay. Cumhuriyet Başsavcımız burada onlar gerekli adli tahkikatı yapacaktır. Konu onlara aittir" dedi.

Amasra'dan Bartın istikametine seyreden Erkan Kalender yönetimindeki 74 DA 402 plakalı otomobil, Amasra tüneli Bartın çıkışında kontrolden çıkarak orta refüje çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kalender, Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalender, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

BİR HAFTA ÖNCE EVLENMİŞTİ

Kalender'in bir hafta önce Enise Anül ile Amasra ilçesinde düzenlenen düğün merasimiyle dünyaevine girdiği öğrenildi.

Bu arada, Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı hastaneye gelerek Kalender'in durumu hakkında bilgi aldı.

Bartın Valisi Sinan Güner, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erkan Kalender'i elim bir kaza sonucu kaybettiklerini söyledi. Kazadan sonra hem ambulansta hem de hastanede tıbbın gerektirdiği tüm müdahalelerin yapıldığını belirten Güner, "Her zaman bir umut vardır ama artık kesin ölümünü teyit ediyoruz. Tabii olay sıcak şu anda adli bir olay. Cumhuriyet Başsavcımız burada onlar gerekli adli tahkikatı yapacaktır. Konu onlara aittir." diye konuştu.

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