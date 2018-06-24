Son dakika... Binali Yıldırım'dan seçim sonrası ilk açıklama

Yıldırım, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı (GİB) Adnan Ertürk'ün, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına katıldı.

Cenaze namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, Ertürk'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin oy verme işleminin sona erdiğinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, seçimlerin memleketin her köşesinde olgunluk, sükunet içerisinde, demokrasimize yaraşır şekilde tamamlandığını vurgulayarak, "Münferit birkaç olay dışında herhangi bir ciddi hadise yaşanmamıştır." diye konuştu.

Özellikle güvenlik güçlerini, gösterdikleri titiz çalışma dolayısıyla tebrik eden Yıldırım, "Vatandaşlarımıza da herhangi bir şaibeye, ihlale meydan vermemek için gösterdiği gayretten dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

"MEMLEKETİMİZ, MİLLETİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Seçimlerin ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Türkiye bir kez daha demokraside ne kadar mesafe aldığını, millet iradesini sandığa yansıtmada ne kadar sistemi geliştirdiğini ortaya koymuştur. Tabii Yüksek Seçim Kurulunun aylardan beri yaptığı hazırlıklar, çalışmalar da bu seçimin bu kadar sükunetle ve başarıyla geçmesinin önemli sebeplerinden biridir. Ben de Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'na ve üyelerine, bütün seçim kurullarında, sandıklarda görevli arkadaşlarıma, partilerin temsilcilerine teşekkür ediyorum. Memleketimiz, milletimiz için hayırlı, uğurlu olsun."

"KAN DAVASI SONUCU OLDUĞU ANLAŞILIYOR"

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde aralarında kan davası sebebiyle husumet bulunan iki aile arasında sandık başında çıkan silahlı kavgaya değinen Yıldırım, "Erzurum'un Karaçoban ilçesinde bir hadise yaşandı. Olayda 2 vatandaşımız hayatını kaybetti ama bunun, seçimlerle ilgili değil, iki grup arasında uzun süreden beri devam eden bir kan davası sonucu olduğu anlaşılıyor. Bunun dışında herhangi bir hadise yok." ifadelerini kullandı.