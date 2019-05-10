Son dakika... Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
- Ülkemiz ne kadar zenginleşirse refah seviyemiz ne kadar artarsa bundan en büyük payı vatandaşımız alacaktır.
- İstanbul menfaatine, üretenin menfaatine, hepinizin menfaatine olan işleri ortak akılla konuşarak, görüşerek halledeceğiz.
- 31 Mart'ta seçim yaptık şimdi o seçim yenileniyor. 23 Haziran'da tekrar sandığa gideceğiz. Keşke böyle olmasaydı ama her işte bir hayır vardır diyoruz. İnşallah 23 Haziran seçimleri İstanbul için hayırlara vesile olur.
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