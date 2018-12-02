Son dakika... Binali Yıldırım ve Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de görüştü
TBMM Başkanı Binali Yıldırım CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis’te bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü
Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret etti. Yıldırım'ın göreve geldikten sonra kendisini ziyaret eden Kılıçdaroğlu'na "iade-i ziyaret" gerçekleştirdiği öğrenilirken görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü.
Görüşme sonrası açıklama yapan Meclis Başkanı Binali Yıldırım, “Görüşme için illa bir neden olması gerekmiyor. Sayın Genel Başkana nezaket ziyaretinde bulundum. Malum Meclis Başkanı olarak seçildikten sonra bizi ziyaret etmişti. Sonrasında Meclis tatile girdi. Yeni dönemde hem meclis çalışmaları hakkında bilgilendirme, istişare fırsatı bulduk hem de ziyaretimizi gerçekleştirmiş olduk” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Sayın başkan nezaket ziyaretinde bulundu. Kendisine yürekten teşekkür ederim. Aynı zamanda parlamentodaki çalışmalar konusunda da bilgilendirdi” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle