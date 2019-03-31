Son dakika: Binali Yıldırım: İstanbul'da seçimi kazandık

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Binali Yıldırım: İstanbul'da seçimi kazandık
GeriGündem Son dakika: Binali Yıldırım: İstanbul'da seçimi kazandık
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
31.03.2019 - 23:23, Son Güncelleme:

Son dakika: Binali Yıldırım: İstanbul'da seçimi kazandık

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Binali Yıldırım, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini değerlendirerek, "Bu saat itibarıyla İstanbul seçim sayıları, gayri resmi sonuçları 31 bin 124 sandıkta tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul'da seçimi kazandık." dedi.

Yıldırım, Tuzla'daki konutundan, Kavacık'taki çalışma ofisine geldi.  Bir süre burada kalan Yıldırım, daha sonra AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geçti.
İl Başkanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Bu saat itibarıyla İstanbul seçim sayıları, gayri resmi sonuçları 31 bin 124
sandıkta tamamlanmış bulunuyor. Bu sonuca göre İstanbul'da seçimi kazandık." dedi.

İstanbul halkına verdiği yetki için teşekkür eden Yıldırım, "İstanbullulardan, İstanbul'a verdiğimiz sözlerin takipçisi olmalarını istiyorum ve inşallah İstanbul'u 15 milyonun mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz. Seçimlerimiz hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım, bu süreçte yoğun bir çalışma ortaya koyan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve tüm teşkilat ile Cumhur İttifakı'nın diğer kanadı olan MHP İl Başkanına ve teşkilatına teşekkür etti.

Yıldırım, "Sonuçlar İstanbul'umuz için ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler İstanbul." diyerek, sözlerini tamamladı.

KUTLAMA

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer ve vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayrakları ile yerel seçimin kesin olmayan sonuçlarını kutlamaya başladı. Kutlama sırasında ayrıca havai fişekler atıldı, davul-zurna çalındı. Bu arada, İl Başkanlığı önünde toplanan partililer ve vatandaşlar seçim sonuçlarını dev ekrandan takip ediyor.
Seçim sonuçlarını bazı yabancı gazeteciler de buradan aktarıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İşte kesin olmayan sonuçlara göre kazanan isimler

Bitlis'te oyların neredeyse tamamı açıldı... İşte kazanan isim

Oy sayımı sürerken Binali Yıldırım’dan dikkat çeken paylaşım

'Beni ciddi manada üzdü. Böyle bir olayın olmaması gerekirdi'