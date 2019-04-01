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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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01.04.2019 - 14:27, Son GÃ¼ncelleme:

Son dakika! Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Ä°stanbul seçim sonuçlarÄ± açÄ±klamasÄ±: Ä°ptal oylar sonucu deÄŸiÅŸtirebilir

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Son dakika! Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan Ä°stanbul seçim sonuçlarÄ± açÄ±klamasÄ±: Ä°ptal oylar sonucu deÄŸiÅŸtirebilir

Cumhur Ä°ttifakÄ± Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m aÃ§Ä±klama yaptÄ±. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°stanbul'da 14 sandÄ±k daha sayÄ±lacak. Rakip aday Ekrem Ä°mamoÄŸlu 25 bin civarÄ±nda bizden fazla oy almÄ±ÅŸ gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. 2014â€™te iptal olan 440 bin aradaki fark 660 bin idi. Ä°ptal oylarÄ±n tamamÄ± kazanan adaya yazsanÄ±z bile yetmiyordu. Ä°ptal edilen oylar, aradaki farkÄ±n 10,5 katÄ± sonucu deÄŸiÅŸtirebilir." diye konuÅŸtu.

Ä°ÅŸte YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™Ä±n aÃ§Ä±klamasÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

"Gayri resmi olmayan sonuÃ§lar aÃ§Ä±klandÄ±. Ä°stanbul iÃ§in henÃ¼z sayÄ±m devam ediliyor. 14 sandÄ±k daha sayÄ±lacak. 25 bin civarÄ±nda rakip aday Ekrem Ä°mamoÄŸlu bizden daha fazla oy almÄ±ÅŸ gÃ¶zÃ¼kÃ¼yor. Ã–nemli bir ayrÄ±ntÄ±yÄ± paylaÅŸmam gerekiyor. 319 bin 500 iptal oy var, aradaki fark 25 bin. Â Bu Ã¶nemli bir detay.

Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda yapÄ±lan bazÄ± usulsÃ¼zlÃ¼kler, hatalÄ± giriÅŸler var. BunlarÄ± da partili teÅŸkilatÄ±ndaki arkadaÅŸlarÄ±m tespitlerini yaptÄ±lar. Bu sÃ¼reÃ§le ilgili il bakanÄ±m Ã¶rnekleriyle detaylÄ± bir ÅŸekilde yaÅŸananlarÄ± deÄŸerlendirecek. ÅžÃ¼phesiz YSK mazbatayÄ± kime verirse baÅŸkan olacak. Biz tebrik etmesini biliriz ancak sÃ¼recin devam ettiÄŸini sÃ¶ylemekte fayda var.Â

2014â€™te iptal olan 440 bin aradaki fark 660 bin idi. Ä°ptal oylarÄ±n tamamÄ± kazanan adaya yazsanÄ±z bile yetmiyordu. Buradaki fark ise sonucu deÄŸiÅŸtirebilir. 31 bin 136 sandÄ±k var. Her sandÄ±kta bir tane oy yanlÄ±ÅŸ yazÄ±lmÄ±ÅŸsa olsa bu 31 bin 136 eder ki bu da aradaki farktan daha fazla. Â Ä°ptal edilen oylar, aradaki farkÄ±n 10,5 katÄ± sonucu deÄŸiÅŸtirebilir.Â Biz AK Parti olarak bugÃ¼ne kadar 15â€™inci seÃ§imimiz. Her defasÄ±nda da partimizin tecrÃ¼beli kadrolarÄ± sandÄ±k baÅŸlarÄ±nda tutanaklarÄ± alÄ±rlar, bu veriler teÅŸkilatÄ±mÄ±za gelir.

Biz YSKâ€™dan Ã¶nce resmi olmayan sonuÃ§larÄ± belirleriz. DÃ¼n 11.25 itibariyle elimize gelen sonuÃ§larda da bÃ¶yle bir durum gÃ¶rdÃ¼k ve Ã§Ä±kÄ±p seÃ§im sonucunu aÃ§Ä±kladÄ±. Ondan bu yana yaÅŸana geliÅŸmeler bizim iÃ§in de yeni bir durumdur. Ä°stanbul halkÄ±na teÅŸekkÃ¼r ederim. Kazanan kim olursa olsun Ã§ok gÃ¼zel bir seÃ§im kampanyasÄ± geÃ§irdik. TeÅŸkilatÄ±mÄ±z cumhur ittifakÄ± olarak mahalle temsilcilerine varÄ±ncaya kadar canla baÅŸka Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k ve bu sÃ¼reci tamamladÄ±k. Â 

Oyu veren Ä°stanbullularÄ±n takdiri baÅŸÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¼stÃ¼ndedir. Ä°ki adayÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± oyun bu kadar yakÄ±n olmasÄ± Ã§ok beklenen bir ÅŸey deÄŸildir. Ama bu sÃ¼reÃ§te partimiz eldeki bilgi ve belgelerle hukuki sÃ¼reci devam ettirecek. Bundan sonra da konumum ne olursa olsun aynÄ± ÅŸekilde Ã¼lkeme, milletime hizmet etmeye devam edeceÄŸim."




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