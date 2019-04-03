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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.04.2019 - 18:09, Son Güncelleme:

Son dakika… Binali Yıldırım: 'Elinde mazbata olmadan hava atmanın ne anlamı var'

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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul'daki yerel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. "Seçimin sahibi Yüksek Seçim Kurulu'dur." diyen Yıldırım, "İBB Başkanı yazarak sağa sola gitmenin hava atmanın ne anlamı var. Gördüğüm kadarıyla bir sabırsızlık hali vardır." ifadelerini kullandı. Yıldırım, "Gidip Atatürk’ü herkes ziyaret edebilir ama Anıtkabir’deki deftere 'İBB Başkanı' diye yazmak akla ziyan bir iştir." dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, partisinin İstanbul İl Başkanlığında açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Seçim bitmiştir, şikayet, itiraz dönemi devam etmektedir. Bu ilk defa olan bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, "İstanbul halkı kararını vermiştir ve bu karar YSK tarafından açıklanacaktır. Bu karar açıklanmadan, itiraz süreçleri karara bağlanmadan sorumsuzca davranmak, toplumu germek ülkeye zarar verir, millete zarar verir, her şeyden önce adayın kendisine de zarar verir." diye konuştu.

'ULUSLARARASI BASKI YAPMAYA ÇALIŞMAK TÜRK MİLLETİNİN SİNİRLERİNİ BOZUYOR'

Yıldırım, "Başka ülkelerdeki belediye başkanlarına tebrik ettirmek, aratmak, uluslararası baskı yapmaya çalışmak, dış ülkelerden destek mesajları talep etmek, almak, Türk milletinin sinirini bozmaktadır. Açık konuşuyorum. Bu milletin sinirini bozmaya hakkınız yoktur. Bu millet farklı düşünebilir, iç siyasette birbirine rakip olabilir ama ülkemiz üzerinde, burayı bir Venezuela gibi bir havaya sokmak isteyenlere karşı da bütün ayrılıklarımız bir tarafa gider ve bir tek yumruk olarak dururuz." şeklinde konuştu.

"SABRET KARDEŞİM EĞER HAKKINSA ZATEN BU UNVANI ALACAKSIN"

Yıldırım, "Anıtkabir'deki deftere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı diye yazmak akla ziyan bir iştir, başka bir şey demiyorum. Sabret kardeşim, üç beş gün sonra eğer hakkınsa zaten bu unvanı alacaksın." dedi.

Son dakika… Binali Yıldırım: Elinde mazbata olmadan hava atmanın ne anlamı var

İşte Yıldırım’ın açıklamalarından satır başları:

Seçimler gerçekleşti ama konuşulmaya devam ediyor. Bu da doğal bir şey Anayasamızın 67. ve 79. maddeleri çok açık. 'Seçimler, yargı denetiminde yapılır' deniyor.

Seçimin düzen içinde yapılması yapma yaptırma görevi YSK’ya aittir.

Seçim bitmiştir itiraz şikayet dönemi devam etmektedir.

Bu ilk defa olan bir şey değil. Bugüne adar bütün seçimlerde bu gerçekleşmiştir.

İlçe seçim kurullarında fedakarca çalışan memurlarımız parti görevlilerimiz var.

Seçimin patronu YSK’dır. Seçimin sahibi ne Ekrem İmamoğlu ne de Binali Yııldırım’dır.

Seçimin karar vericisi YSK’dır Sayın İmamoğlu’nun bunu görmesi ve kabul etmesi lazım.

Ben şimdi soruyorum sayım İmamoğlu elinde mazbatan var mı? O halde İBB Başkanı yazarak sağa sola gitmenin hava atmanın ne anlamı var.

İstanbul halkı kararını vermiştir ve bu karar YSK tarafından açıklanacaktır.

Sorumsuzca davranmak toplumu germek ülkeye zarar verir.

İstanbul’u idare edecek adayların daha sorumlu hareket etmesi beklenir.

Gördüğüm kadarıyla bir sabırsızlık hali vardır.

Sanki benim iki katım oy almış da biz oyalamak için bir pozisyon alıyoruz.

Şiddetle kınıyorum ve İstanbul halkının bize oy versin vermesin her bir hemşerimin oyunun doğru yere gittiğin ortaya çıkarmak benim namus borcumdur.

Bu milletin sinirini bozmaya hakkınız yoktur.

Bu millet siyasette birbirine rakip olabilir ama burayı bir Venezuela gibi bir havaya sokma isteyenlere karşı tek yumruk olur.

Sokağı hareketlendireceğiz iması yapmaktan vazgeçin.

YSK’nın kararını bekleyeceksin. Kendisinden daha tecrübeli bir siyasetçi olarak benim kendisine önerim budur.

Şu aşamada başka yollara başvurmak fevkalade rahatsız edicidir.

CHP’ye de bir yararı yoktur. Hukuk devleti herkese lazım.

Hukukun içinde kalmayı sürekli vurgulayan Sayın Kılıçdaroğlu da 'neden bu süreç bu kadar uzadı' gibi anlamsız lafla etmektedir.

Yarın iş bitti mazbatasını aldı ilk önce tebrik edecek olan benim. Ama tersi gerçekleşirse aynı davranışı kendisinden beklemem de hakkımdır.

Son dakika… Binali Yıldırım: Elinde mazbata olmadan hava atmanın ne anlamı var

İMAMOĞLU’NUN ANITKABİR ÖZEL DEFTERİNE İBB BAŞKANI YAZMASI

Gidip Atatürk’ü herkes ziyaret edebilir ama Anıtkabir’deki deftere İBB Başkanı diye yazmak akla ziyan bir iştir.

Sabret kardeşim. Üç beş gün sonra hakkında zaten bu ünvanı alacaksın.

İstersen Sultanahmet’e meydana çık ben belediye başkanıyım diye bağır.

Ama bu yaptığı işler şu talip olduğu görevin ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır.

Binde 2 oy farkından bahsediyoruz.

OY SAYIMINDA SON DURUM

Her an değişiyor. Bilgiler geldikçe… Bizim lehimize olanlar sayılmıyor. Rakibin olanlar da yazılıyor. Tek taraflı bir süreç değil bu.

TEŞEKKÜRLER İSTANBUL PANKARTLARI

Seçimden sonra İstanbullulara teşekkür etmenin anlaşılmayacak nesi var?

181 meclis üyesi kazanmışız karşı taraf 130 tane kazanmış. 25 ilçe kazanmışız. Diğerleri 14 ilçe kazanmış

Yani bunun için teşekkür etmeyeceğiz, 'üzgünüz' mü yazacağız

BAKANLARLA GÖRÜŞME

Bakanlarla görüşme yasak mı? Ben AK Parti’nin başkanlığını yapmışım ve İBB başkanlığına aday olmuşum. Seçim sürecini değerlendiririz bundan daha doğal bir şey var mı? 

Yanlı karar olabilir ama her yanlışı bir düzeltme vardır.

Bu seçimdeki işlerle normal hukuk davaları arasında bir fark yoktur.

Bütün hukuki yollar nasıl izleniyorsa bugün de yapılan odur.

YSK’nın çok başarılı bir şekilde bu süreçleri yönettiğini biliyoruz.

ABD sözcüsü bize laf yetiştireceğine nasıl sayın Trump’ın son 3 eyalette yapılan sayımla elde ettiğini unutmuş gibi görünüyor bize ders vermeye çalışıyorlar.

Türkiye dersi milletten alır.

İBB’DEN 'DOSYA KAÇIRILIYOR' İDDİASI

Artık internet çağındayız. Kimsenin dosya kaçırdığı filan yok. Mevcut başkan yerindedir. Bu konuyla ilgili gerekli cevabı vermiştir.

Bu da tam kafa karıştırma halkı galeyana getirme çabasıdır. Gaza gelmesin. Aklı selimle hareket etmesini öneriyorum.

Ayrıntılar geliyor...

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