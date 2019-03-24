Son dakika… Binali Yıldırım 'Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu

İşte Yıldırım’ın konuşmasından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanım, MHP’nin sayın Genel Başkanı, Türkiye sevdalısı değerli kardeşlerim Yenikapı ruhunu yaşatan kahraman İstanbullular… İstanbul, sen şehirlerin şahısın. İstanbul sen şehirlerin sultanısın. İstanbul peygamber efendimizden müjdesin.

Şehitler, gaziler emanetisin. İstanbul, Fatih Sultan Mehmet’in fethetti, Mimar Sinan’ın süslediği, Atatürk’ün işgalden kurtardığı, Recep Tayyip Erdoğan’ın çöpten çukurdan çamurdan susuzluktan çıkararak İstanbul… 1994’ten beri gönül coğrafyamızın lideri, mazlumların kardeşi, suskun dünyanın sesi Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olarak İstanbul’a hizmet etme fırsatı bulduğum için rabbime şükrediyorum.

15 Temmuz’da dirayetiyle hainleriyle o gece hak ettikleri cevabı verdiğinde Cumhurbaşkanımızdan sonra ilk görüştüğüm lider Sayın Devlet Bahçeli oldu. Yenikapı’ya ruh veren, 15 Temmuz ittifakı, Cumhur İttifakı esasında o gece kuruldu.

Sevgili gençler, bu birlik, bu beraberlik bizde olduğu müddetçe emin olun İstanbul’un da Türkiye’nin de çözülemeyecek hiçbir derdi olmaz. 1994’te bu mübarek şehri nasıl diriltip canlandırdıysak, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında da İstanbul’u dünyanın yıldızı yapacağız.

Bu muhteşem tablonun önünde saygıyla eğiliyorum. Bu muhteşem tablo bize bir şey diyor. İstanbul 1 Nisan’ı hazırlamaya hazır diyor. Hazır mısın İstanbul? Yine bizi mahcup etmediniz. Allah hepinizden razı olsun. Bu meydanda Adalet ve Kalkınma Partisi’nin ışığı parlıyor. AK Parti’nin ışığı parlıyor. Bu meydanda Milliyetçi Hareket Partisi’nin üç hilali dalgalanıyor. Bu meydanda Cumhur İttifakı’nın gür sesi yankılanıyor. Hepinize minnettarım. Sergilediğiniz bu muhteşem tablodan gurur duyuyoruz.

Şu ana kadar nasıl çalıştıysam, nasıl liderimizle Cumhurbaşkanımızla yolları bölüp gönülleri birleştirdiysek, havayolunu halkın yolu yaptıysak Marmaray’ı Avrasya Tüneli’ni Hızlı Treni dünyanın en büyük havalimanını İstanbul’a nasıl kazandırdıysak; Üçüncü Köprüyü Osmangazi Köprüsünü nasıl İstanbul’un hizmetine sunduksa; gelecek 5 yılda sizin desteğinizle aziz İstanbul’a aynı kararlılıkla hizmet edeceğime Yenikapı’da söz veriyorum.

Bizden, sizden, o partiden, bu partiden diye ayırmadan herkes için hizmet götüreceğiz. Herkes için çalışacağız. Çünkü bize yakışan sevgiyle çalışmak ve İstanbulluya hizmet etmektir. Eğer siz mutlu olursanız ben daha çok mutlu olacağım. Ayırmak yok, ötekileştirmek yok. Bizim inancımızda birlik var, beraberlik var, kardeşlik var, birlikte Türkiye olmak var.

Türkiye’yi cennet yapan işte bu güzel duygulardır. İstanbul’u da cennetten bir köşeye dönüştürmek işte bu anlayışla mümkün olacak. Birbirimizi daha çok seveceğiz, daha çok kucaklaşacağız, daha çok kaynaşacağız. Sahip olduğumuz zenginlikleri hep hatırlayacağız. Etrafta terör var, savaş var, şiddet var. Bölmek isteyenler var, ayırmak isteyenler var. Ama bir de Türkiye var. Bir Türkiye var, bir İstanbul var. Yenikapı Ruhu var. 15 Temmuz’da yenilmeyen Türkiye’nin ruhu burada.

Siz bu meydanı doldurdukça, ne hainlere yeniliriz, ne de ekonomimize saldıranlara eyvallah ederiz. Sizin bu milletin kim olduğunu hala öğrenemediler. Bu millet iyiliğin ve güzelliğin ta kendisidir. Sizler mütevazi, samimi, çalışkan Anadolu insanlarısınız. Türkiye insanlığın merhametin son kalesidir.

Bir hafta sonra sandığa gidiyoruz. Nasıl bir İstanbul’da yaşamak istediğimizi cümle aleme göstermeye hazır mısınız? Vereceğiniz her oy İstanbul’un aydınlık yarınları demek. Daha çok iş, daha çok aş, daha çok bereket daha çok üretim demek. Daha rahat, daha kolay bir ulaşım demek. Daha konforlu bir yaşam demek.

Size daha huzurlu, daha güvenli bir şehir, bir İstanbul sözü veriyorum. İşte bu sözü Yıldırım sözüdür. Bu İstanbul’da trafik ulaşım çile olmaktan çıkacak. Türkiye’de liderimizle Cumhurbaşkanımızla bunu başardık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük kuzey ile güneyi birleştirdik. Ama sevgili İstanbullular, yolları böleriz Türkiye’yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin.

Yağmurda ıslanmadan güneşte yanmadan her yere ulaşacaksınız. Yapacağımız raylı sistemlerle seyahat etmek ulaşım eziyet olmaktan çıkacak, bir eğlenceye dönecek. Bilgimiz, tecrübemiz, planlarımız, projelerimiz hazır. Sayın Cumhurbaşkanımız bazı projelerden bahsedecek. Ancak şunu bilmenizi istiyorum. Bütün İstanbullu hemşerilerimizi kardeşlerimizi mutlu edecek çok güzel planlarımız var. Bu imkanları, İstanbul’un imkanlarını adil bir şekilde hizmetinize sunacağız.

Anneler çocuklarınız en güzel anaokuluna gidecek. Çünkü bunu siz hak ediyorsunuz. Dünyada hangi meslek geçerliyse onun diplomasını alacak. Çalışmak isteyene iş, kendi işini kurmak isteyene destek bizden. Müjde veriyorum ey İstanbul, ey gençler; gelin İstanbulla birlikte bu şehri akıllı şehir yapalım, bu uğurda birlikte çalışmaya benim kankam olmaya var mısınız gençler? Hanımefendiler birlikte yürümeye hazır mısınız? Beyefendiler omuz omuza daha güzel İstanbul için var mısınız?