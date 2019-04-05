Son dakika… Binali Yıldırım: Aradaki oy farkı azalıyor

İşte Yıldırım’ın sözlerinden satır başları:



Karşılıklı itiraz yapıyorlar. Bunlar değerlendiriliyor. Bir yandan da sayımlar devam ediyor. Daha önce de ifade ettiğim gibi şu anda beklemekten başka yapacak faaliyet yok. YSK bütün bu süreci yönetecek. Daha sonra da kararını açıklayacaktır.

"ARADAKİ FARKIN AZALDIĞINI GÖRÜYORUZ"

Değişik ilçelerde sayımlar devam ettiği için sürekli değişkenlik gösteriyor. Ama belirli oranda aradaki farkın azaldığını görüyoruz.

Detay çalışmaları ilçelerdeki seçim kurullarının teşkil ettiği heyetler yapıyorlar. Bu detayları güncel olarak benim aktarmam doğru olmaz. Sağlıklı da olmaz. Sadece söyleyeceğim şudur. Her şey yasalara uygun olarak çalışmalar devam ediyor. Bir yandan eksiltilmişler, kaydırmalar YSK tarafından yapılıyor. Bir yandan da yeniden sayımla ortaya çıkan rakamlar işleniyor. Bu çalışmalar bitinceye kadar bu devam edecek.

Şu anda işlem bitmeden bir şey söylemem doğru olmaz. Çünkü işin sahibi YSK’dır.

‘KAZANDIK’ AÇIKLAMASI

Benim o gün seçim akşamı 11,25’te bana gelen bilgiler, o günkü sayım sonucuna göre yaptığım bir açıklamadır. Bundan ibarettir, sonra devam edince şartlar değişti.

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İlla cevap vermem gerekiyorsa, alacağını aldı, onlarla işi bitti. Belki onun için ziyaret etme ihtiyacı duymadı.

Eğer eminlerse, bu kadar kendilerine güveniyorlarsa buyursunlar sayalım, neticeyi görelim. İstanbullular da adaylar da rahat etsin.

Mazbatayı kime verirse YSK, başkan odur. Onun dışında başka bir şey söylememiz yakışıkalmaz.

Aradaki fark şu anda 18 bin civarına düşmüş durumda. Bir yandan da işlemeler devam ediyor. Daha sayılacak çok sandık var. Şu anda söylenecek bu kadar.

Biz sayımın tamamen yapıldığında işin değişeceği kanaatindeyiz. Arkadaşlarımızın verdiği bilgi bu yönde. Şu anda gündemde olan hem bazı ilçelerde tüm oylar, bazı ilçelerde geçersizler sayılıyor. Ben şu andaki fotoğrafa göre konuşuyorum.

SEÇİMİN İPTALİ SÖZ KONUSU OLABİLİR Mİ?

Bakın, biz ne ilçe seçim kuruluyuz, ne il seçim kuruluyuz ne de YSK’yız. Yani üzerimize elzem olmayan, vazife olmayan işlere karışmamız doğru olmaz. Bu kararların yeri YSK’dır. YSK hangi yönde karar verirse versin, başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye bir hukuk devleti. Bilinmesinde fayda var.

BÜYÜKÇEKMECE’DE USULSÜZLÜK İDDİASI

Bu bilgi bana da geldi. Bu da başka bir hukuki süreç. Herhalde bu hukuki sürecin sonunu da beklemek gerekir.