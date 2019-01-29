Son dakika... Binali Yıldırım: 18 Şubat'ta TBMM Başkanlığı'nı bırakacağım

TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CNN TÜRK canlı yayınında Buket Aydın'ın sorularını yanıtlıyor.



CNN TÜRK canlı yayını

1- Benim sizinle hayatımın sonuna kadar unutamayacağım bir anım var. Kötü bir gündü ama şu an hepsi geride kaldı. Biz sizinle 15 Temmuz Darbe gecesi bir telefon bağlantısı yapmıştık. Herkes ne olduğunun cevabını arıyordu ve siz canlı yayına bağlanarak ilk kez o gece ne olduğunu ne yapılmaya çalışıldığını anlattınız ve 15 Temmuz gecesi olan bitenin sonradan da sıkça kullanacak tanımını söylediniz. Yani “kalkışma” kelimesini kullandınız. Sonra da işin yönünü bu kelime belirledi. (hatta o anları sorudan önce bir hatırlayalım) kalkışma kelimesini aklınıza getiren neydi? Tarihe geçecek bir kelime olduğunu düşünmüş müydünüz?

Binali Yıldırım: Öncelikle Rabbim bu millete bir daha böyle vahim bir gece yaşatmasın. O geceyi her düşündüğümde yüreğim ağırlaşıyor ve o gece yaşananlar tek tek gözümün önüne geliyor. Köprüyü tutmuşlar. Kim tutmuş ne olmuş deyince kısa bir bilgi aldık ve Tuzla'daki evimde yaklaşık 45 dakika anlamaya çalıştık. Bunun silahlı kuvvetler içinde asker kılığına girmiş teröristler tarafından yapıldığını anladık. 'Kalkışma' durum tespiti yaptıktan sonra söylediğimiz bir sözdür.

2- “KALKIŞMA” KELİMESİNİ KULLANDIĞINIZ O GÜNDEN BUGÜNE TÜRKİYE’DE NELER DEĞİŞTİ?

Binali Yıldırım: O gece Sayın Cumhurbaşkanımız Başkomutan ve biz olay tespitini yaptıktan sonra yapmamız gerekene karar verdik. Milletimizi meydanlara davet ettik. Savcılar harekete geçti. Tutuklamalar başladı. Medyamız, sizler müthiş bir vatanseverlik örneği gösterdiniz.

Eskiden darbelerde sessiz kalınırdı. Bu darbe girişiminde, bu kalkışma ile birlikte millet demokrasiye, bayrağa, milli iradeye sahip çıkacağını

3- ADAY OLDUĞUNUZ AÇIKLANDIKTAN SONRA İLK BASIN TOPLANTINIZDA "İSTANBUL ANKARA'DAN YÖNETİLEMEZ, ANKARASIZ DA YÖNETİLEMEZ" DERKEN NE KAST ETTİNİZ?

Binali Yıldırım: Bu geçerli olan bir şey değil. İstanbul Ankara'ya, Ankara İstanbul'a muhtaç. Bütçe gelir kaynakları Ankara'dan geliyor. Merkezi yönetimlerin ahenk içinde çalışması esastır. Kavga ederlerse zaman kaybı olur, hizmet olmaz.

4- ADAYLIĞINIZ AÇIKLANMADAN ÖNCE SAYIN CUMHURBAŞKANI İLE ARANIZDA BAZI GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLDUĞUNA İLİŞKİN SPEKÜLASYONLAR YAPILDI. BİRAZ O SÜRECİ ANLATIR MISINIZ? ADAYLIĞINIZLA İLGİLİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’LA ARANIZDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLDU MU?

Binali Yıldırım: Acayip. Soru acayip. Farklı düşündüğümüz olur istişare eder, anlaştığımız, anlaşamadığımız konular olur. Karar verildikten sonra farklı düşünmeyiz. Cumhurbaşkanımız ile her konuyu konuştuk. Tartıştık. Sonuçta verdiğimiz kararın arkasında kaya gibi durduk.

5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SEÇİM KAMPANYANIZDA YER ALACAK MI? BERABER MİTİNGLER YAPACAK MISINIZ?

Binali Yıldırım: Yani ne demek? Gayet tabi yer alacak. Zaten Cumhurbaşkanı 'yapma' deseniz de yapar. Onun hayatı vatandaşlarla haşır neşir olmakla geçmiş. Cumhurbaşkanımız rahatı sevmez. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızla çalışmak çok kolay bir şey değil. 50'den fazla şehirde miting yapacak, bu kampanyada belki de hepimizden fazla çalışacak. Biz İstanbul'da yapacağız. Ama Cumhurbaşkanımız tüm Türkiye'yi dolaşacak.

6- BAKANLIK DİYORLAR TAMAM DİYORSUNUZ. BAŞBAKANLIK DİYORLAR TAMAM DİYORSUNUZ. MECLİS BAŞKANLIĞI DİYORLAR TAMAM DİYORSUNUZ. ŞİMDİ DE BELEDİYE BAŞKANLIĞI… HER ŞEYE TAMAM DEDİĞİNİZ İÇİN SİZİ ELEŞTİRİYORLAR. DURUŞUNUZ YOK MU?

Binali Yıldırım: Yani ne kadar güzel. Hiçbir şeye itiraz etmiyorum. Yani ne demek duruşum yok. Benim duruşum bellidir. Duruşum millete hizmettir. Duruş başka omurgasızlık başka. Ben omurgasız bir insan değilim. Hizmeti ibadet bilirim. Milletim ne dediyse ben onu yaparım. Bundan sonra da elimizden geldiğince İstanbullular bize yetki verirse en güzel hizmeti İstanbul'da yapacağız. Biz bunu Türkiye'de yaptık. Şimdi çok daha detaylısını, daha kolayını önümüzdeki dönemde İstanbul'da yapacağız.

18 ŞUBAT'TA TBMM BAŞKANLIĞINI BIRAKACAĞIM

7- EVET, ŞİMDİ DE İSTANBUL BELEDİYE BAŞKAN ADAYISINIZ. SİZ BAKANLIK, BAŞBAKANLIK, TBMM BAŞKANLIĞI YAPTINIZ. GALİBA TÜRK SİYASİ TARİHİNDE DE BİR İLK OLACAK DEĞİL Mİ? BÜTÜN BUNLARI YAPMIŞ BİR SİYASETÇİ İSTANBUL’DA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLUYOR. Kİ KULİSLERDE SİZİN BU ADAYLIĞI ASLINDA ÇOK DA İSTEMEDİĞİNİZ KONUŞULDU. BU KONUŞULANLAR DOĞRU MUYDU? YA DA ŞÖYLE SORAYIM. NEDEN TBMM BAŞKANI’YKEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN YARIŞMAYI KABUL ETTİNİZ?

Binali Yıldırım: Bir kere her şeyin bir ilki bir de sonu vardır. Bana da hep ilk ve sonlar nasip oldu. Eğer size bir ihtiyaç duyulmuşsa, onu kabul etmiyorum deme hakkınız yok. Görevin büyüğü küçüğü olmaz. Bakanlıktan ayrıldım yine çalışmaya devam ettim. Bakanlıktan tekrar ayrıldım... Ulaştırma Bakanları ayrılmak zorundaydı. 3 kez ayrıldım 4 kez geri geldim. Başbakanlık yaptım. Şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmam gerekti. Seve seve kabul ettim. İstanbul benim ömrümün geçtiği şehir.

Şimdi sıra İstanbul'a hizmet etme sırasıdır. Büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu mevzuatta bir ilk. Onun için de kanunlarda bu yazılmamış. Adaylığın açıklandığı zaman herkes şaşırdı. Acaba şimdi ne olacak. Hukukçular kendi aralarında tartışmaya başladı. Kimi herhangi bir yasak yok diyor. Kimi de istifa etmelidir diyor. Benim bu istifa meselesi ile vatandaşın gündeminin işgal edilmesine canım çok sıkılıyor. İstanbul'u konuşmalıyız. Anlamsız yere benim istifa edip etmeyeceğim konuşuluyor. Partim aday göstereceğini açıklamış. Yapılmayan bir işlem üzerinden tartışmanın yapılması gerekiyor. İlk kez açıklıyorum. Adaylık müracatımın yapıldığı andan itibaren görevimi bırakacağım. Adaylık başvurusu sonrası Meclis Başkanlığı görevini bırakacağım.

8 - TBMM BAŞKANLIĞI’NDAN İSTİFA ETMENİZİN GEREKÇELERİ NELER?

Benim istifa et, etmeme gibi laflarla gündemin meşgul edilmesinin İstanbul'a yararı yok. Bir yola girdik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olduk. Bizim için hedef 31 Mart akşamı İstanbulluların gönlüne girmek.

9- HDP'NİN İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR GİBİ ŞEHİRLERDE ADAY ÇIKARMAYACAĞI AÇIKLANDI. İSTANBUL'DAKİ SEÇİME YANSIMASI SİZCE NASIL OLUR? HDP’NİN ADAY ÇIKARMAMASI İSTANBUL YARIŞINI NASIL ETKİLER?

Binali Yıldırım: Bizim açımızdan fark etmez. İster aday çıkarsınlar, ister çıkarmasınlar. İstanbul Türkiye'nin özeti. İstanbul'da Türkiye'nin her tarafından vatandaşlarımız var. Dolayısıyla biz tüm İstanbulluların desteğine talibiz. HDP'nin verdiği mesaj bellidir, 'Millet ittifakı'nı destekleyeceğiz' demektir bu. Kimse Kürtler'in oyunu çantada keklik görmesin. Türkiye'nin en büyük dertlerinden birisi terördür. Başbakan olduğum gün terörü Türkiye gündeminden düşüreceğiz dedim. Bugün terör gündemin ilk maddesi değil. Bugün Türkiye'nin her yerinde güvenlik sağlanmıştır, terör belası gündemi meşgul etmekten çıkmıştır.

10- SİYASETTE NEREDEYSE ÜSTLENMEDİĞİNİZ GÖREV KALMADI. İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ İSTANBUL’U YÖNETMEK İÇİN YETERİNCE GENÇ DEĞİL MİSİNİZ? RAKİBİNİZ EKREM İMAMOĞLU KENDİNİ ŞARJ DOLUNCA YANAN YEŞİL IŞIĞA, SİZİ DE ŞARJ AZALDIĞINDA YANAN KIRMIZI IŞIĞA BENZETTİ. İSTANBUL'U YÖNETMEK İÇİN GENÇ DEĞİL MİSİNİZ?

Binali Yıldırım: Bizim İstanbul'a söyleyeceğimiz şey şudur; geçmişte yaptıklarımız tecrübelerimizle İstanbul'u inşaa edeceğiz. Benim şarjımı dolduran milletir. Bitmeyen bir enerjim var benim.

11- ULAŞTIRMA BAKANIYKEN İSTANBUL’DA YAPILAN PEK ÇOK ŞEYDE İMZANIZ VAR? ŞİMDİ DE GÜNDEMDE BİRÇOK PROJE İNŞAATI VAR… İSTANBUL BİR İNŞAATI DAHA KALDIRABİLİR Mİ?

Binali Yıldırım: Ne demek? Kanal İstanbul ile ilgili çok fazla spekülasyon var. Kanal İstanbul projesi bir imar projesi, yapılaşma projesi değildir. Kanal İstanbul su yolu projesidir. Boğazlar İstanbul'un en güzel yerleri. Orada bir gemi, tanker kazası olsa İstanbul'un alacağı tehlikeli tahmin edin bakalım. 1979'da bir tanker infilak etti, insanlar evlerinde uyuyamadılar. Dolayısıyla İstanbul'un güvenliği her şeyin önünde gelir. 140 bin ton akaryakıt taşıyan gemiler geçiyor. 50 binin üzerinde gemi geçiyor. Bunların her biri nükleer bomba... Bekletiyorlar... Bekletilmeden dolayı ciddi bir zaman ve para kaybı var.

Aynı zamanda bu proje İstanbul'un bir nefes alma projesidir. İstanbul'un haritasına bakarsak Kanal İstanbul'un yapılacağı güzergah boyunca şurada bakın yeşil alanları görüyorsunuz. İstanbul'un sadece yüzde 20'si yerleşim yeri. Ama sorduğunuz zaman İstanbul'un yeşil alanı çok yetersiz iller arasında yer alıyor. Bu alanları İstanbul'un nefes alacağı, rahatlayacağı bir şekle dönüştüreceğiz. İstanbul'un meşhur dereleri vardır bilirsiniz. 14 - 15 tane deresi var İstanbul'un bu dereleri tekrar hayata geçireceğiz. İstanbullular hafta sonu akın akın gelip vakit geçirecekler.

12- BİR ÖNCEKİ BELEDİYE BAŞKANI KADİR TOPBAŞ’IN ÇOK TARTIŞILAN PROJESİ MARTI VAR BİLİYORSUNUZDUR. MARTI PROJESİNE NE OLDU? İSTANBUL’DA DENİZİN DOLDURULUP, KIYI ŞERİDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ DOĞRU BULUYOR MUSUNUZ?

Binali Yıldırım: İhtiyaç olduğunda yapılabilir.

13- İSTANBUL TARİHE TANIKLIK ETMİŞ BİR ŞEHİR OLARAK YETERİNCE TURİST ÇEKİYOR MU? TURİST POPÜLASYONUNU ARTIRMAK İÇİN NELER YAPMAK GEREKİR?

Binali Yıldırım: İstanbul'un turizm ile potansiyeli bugünkü ile sınırlı değil. 15 milyon nüfusu var. İki katına kadar çıkabilir.

14- GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE İSTANBUL’DA MARMARAY'A BİNDİNİZ. GENÇLERİN SİZE YER VERMEDİĞİNE DAİR YAPILAN ŞAKALAR YAPILDI. GERÇEKTEN GENÇLER SİZE METRODA YER VERMEDİ Mİ?

Binali Yıldırım: Yorumları gördüm. Çok da hoşuma gitti. Ben hiç alınmadım. Gerçeği söyleyeyim... Ben bindiğimde bir genç hemen fırladı. Ben de isteğini çevirmemek için oturdum. Sonra o genci çağırdım, kalktım. Bizim gençlerimiz büyüklerine karşı saygıda kusur etmezler. Yer vermedilerse beni genç görüyorlardır.

15- TİCARET HAYATINA OTOBÜS ALARAK BAŞLADIĞINIZI BİLİYORUZ. EN SON NE ZAMAN ARABA KULLANDINIZ? MARMARAY’A BİNDİNİZ, İSTANBUL TRAFİĞİNDE ARABA KULLANMAYI DA DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Binali Yıldırım: Araba kullanmayı severim. Geçtiğimiz Pazar günü bindim. Devlet Bey de bu antika arabaları sevdiği için o vesile ile bindim. Fırsat buldukça araba kullanmaya devam edeceğim.

16- AVRASYA TÜNELİ, MARMARAY, METRO, HIZLI TREN, ÜÇÜNCÜ KÖPRÜ, ÜÇÜNCÜ HAVALİMANI GİBİ PROJELERDE YER ALDINIZ. AMA İSTANBULLU İÇİN HALA ULAŞIM 1 NUMARALI SORUN. “BENİM ADIM BİNALİ YILDIRIM, BEN İSTANBUL TRAFİĞİNİ ÇÖZERİM” DİYEBİLİYOR MUSUNUZ?

Binali Yıldırım: Trafik sorununu çözerim. Hiç mütevazi olmaya gerek yok. Ben bu işi Türkiye'de yaptım, yaparım. 22 bin kilometre bölünmüş yol yaptık. 26 havaalanını 55'e çıkardık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri, insanları, milleti birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürmeyiz. Bugün her tarafa uçakla seyahat etmek mümkün. 15 milyon 200 bin hemşerimiz Türkiye'nin bir yerinden geliyor.

Gününün 1 saatini trafikte bekleyerek geçirmeyecek. Az da olsa, 20 - 30 km ile trafik akacak. İstanbul'un en büyük problemi, 20 kilometrelik bir alanda. Tüm trafik burada akıyor.

Ayrıntılar geliyor...