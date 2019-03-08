Beyoğlu'nda otelde yangın paniği
İstanbul, Beyoğlu'nda bir otelde yangın paniği yaşandı. Çamaşır makinesinden kaynaklandığı iddia edilen yangın nedeniyle otel katlarını duman kapladı. Dumandan etkilenen 7 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Beyoğlu, Hüseyinağa Mahallesi, Ekrem Tur sokağındaki 3 katlı bir otelin bodrum katındaki çamaşırhane kısmında iddiaya göre kurutma makinesinden yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Beyoğlu ve Fatih'ten itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle oteli yoğun duman kapladı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, duman nedeniyle dışarı çıkamayarak mahsur kalan 7 kişiyi de itfaiye kurtarıldı. Bir kişinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenen kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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