Son dakika! Beylikdüzü'nde okul servisi takla attı... Çok sayıda öğrenci yaralı
İstanbul Beylikdüzü'nde kazaya karışan okul servis aracı takla attı. Çok sayıda öğrenci yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaza saat 08.15 sıralarında Beylikdüzü'nde meydana geldi. Bir otomobille çarpışan okul servisi devrildi. Öğrenciler kaza sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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