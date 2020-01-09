MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Beykoz'da otoparkta yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı
GeriGündem Son dakika... Beykoz'da otoparkta yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 09.01.2020 - 11:14,Son Güncelleme:/

Son dakika... Beykoz'da otoparkta yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Beykoz'da otoparkta yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

İstanbul Beykoz'da bir binanın otoparkında bulunan otomobilde yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 14 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdiven aracıyla indirilerek kurtarıldı.

11
  • Beykozda otoparkta yangın
  • Beykozda otoparkta yangın
  • Beykozda otoparkta yangın
  • Beykozda otoparkta yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yangın saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre bir binanın otoparkındaki araçta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki motosiklete sıçradı. Yangın nedeniyle binayı duman kapladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak vatandaşları uzaklaştırdı.

Kavacık ve Çavuşbaşı itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek araçları söndürdü. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 14 kişi merdivenle indirilerek kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere ambulansta ilk müdahaleleri yapıldı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle