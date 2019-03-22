Son dakika... Beyazıt'taki kazaya neden olan şoför serbest bırakıldı
İstanbul Beyazıt'ta kaza yapan özel halk otobüsünün şoförü Yüksel Kostuk, çıkarıldığı mahkemece ifadesinin alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mağdur avukatlarının ise şoförün serbest bırakılmasına itiraz ettiği öğrenildi.
Son dakika.. Beyazıt'taki kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Yüksel Kostuk, savcılıkça "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüpheli Yüksel Kostuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak mağdurlar, şüpheli şoförün tutuklanmamasına itirazda bulundu. İtiraz üst mahkemece değerlendirilecek.
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