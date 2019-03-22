Son dakika... Beyazıt'taki kazaya neden olan şoför hakkında tutuklama istendi
İstanbul Beyazıt'taki kazaya neden olan özel halk otobüsü şoförü, "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi
Beyazıt'taki kazaya neden olduğu gerekçesiyle dün gözaltına alınan Yüksel Kostuk, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça dosya üzerinden işlemleri yapılan Kostuk, "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek " suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Şüpheli Yüksel Kostuk'un mahkemeye çıkarılması bekleniyor.
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