Son dakika... 'Beyaz kabus' geri geliyor: İşte son durum...
Kar yağışı nedeniyle Türkiye'de çok sayıda noktada ulaşımda zorluklar yaşanıyor... D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırlara zincir takma mecburiyeti getirildi. Sertavul Geçidi'nde ve 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde ise kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Kara yolları ekipleri, kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.
Trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için yolun Düzce Kaynaşlı kesimi ile Bolu Bakacak mevkisinde tırlara takma mecburiyeti getirdi. Zincirsiz tırlar, ekipler tarafından yol güzergahlarında bulunan araç park alanlarına yönlendiriliyor. Zincir takan tırlar yollarına devam ederken, trafik ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Kar yağışı Abant, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.
MUT SERTAVUL GEÇİDİNDE ULAŞIM KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYOR
İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde sabahtan bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Mersin ilini Karaman iline bağlayan Mut Sertavul geçidinde akşam başlayan ve gündüzde devam eden kar yağışı devam ediyor. Alahan ve Setavul geçidinde uygulama yapan Bölge trafik ekipleri, kış lastiği ve zinciri olmayan sürücülere geçiş izni vermiyor.
Akşam saatlerinde daha dikkatli olunması uyarısı yapılırken, karayolları ekipleri ise aralıksız olarak yolda tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Araç sahiplerine uyarıda bulunan yetkilikler, sürücülerin araçlarında kar lastiği ve zincir takılı olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor. Akşam saatlerinde ise yolun buzlanmaya karşı daha tehlikeli olacağı uyarısında bulundu.
Mut ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Toros dağlarını beyaza bürürken, özellikle merkez dışındaki Mahallelerde etkili oldu. Yayla Mahallelerinde ise kar kalınlığı bazı bölgelerde 1 metreyi aştı.
Sabahın erken saatlerinde kar görmek isteyen vatandaşlar ise soğuğa aldırmadan yayla köylerine akın ederken, kar üzerinde piknik yapmadan da geri kalmadılar.
EĞRİBEL GEÇİDİ'NDE ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR
Giresun-Sivas kara yolu üzerindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Doğu Karadeniz'in, Akdeniz ve diğer bölgelere olan bağlantılarından biri olan Eğribel Geçidi'nde birkaç gündür süren kar ve tipi etkisini artırdı.
Kar kütlelerinin yola kayması nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Yolda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.
Karayolları ekipleri, Giresun'un iç kesimlerinde Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinin de bağlantısını sağlayan yolda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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