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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA - DHA
06.01.2019 - 18:55, Son Güncelleme:

Son dakika... 'Beyaz esaret' geri geliyor: İşte son durum...

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Kar yağışı nedeniyle Türkiye'de çok sayıda noktada ulaşımda zorluklar yaşanıyor... D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tırlara zincir takma mecburiyeti getirildi. Sertavul Geçidi'nde ve 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde ise kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Samsun, Amasya, Çankırı, Kahramanmaraş ve Malatya'da da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Kara yolları ekipleri, kar kalınlığının 30 santimetreyi geçtiği güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

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Son dakika... Beyaz esaret geri geliyor: İşte son durum...

Trafik ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için yolun Düzce Kaynaşlı kesimi ile Bolu Bakacak mevkisinde tırlara takma mecburiyeti getirdi. Zincirsiz tırlar, ekipler tarafından yol güzergahlarında bulunan araç park alanlarına yönlendiriliyor. Zincir takan tırlar yollarına devam ederken, trafik ekipleri sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Son dakika... Beyaz esaret geri geliyor: İşte son durum...

Kar yağışı Abant, Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde etkili oluyor.

Son dakika... Beyaz esaret geri geliyor: İşte son durum...

MUT SERTAVUL GEÇİDİNDE ULAŞIM KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYOR

İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde sabahtan bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Mersin ilini Karaman iline bağlayan Mut Sertavul geçidinde akşam başlayan ve gündüzde devam eden kar yağışı devam ediyor. Alahan ve Setavul geçidinde uygulama yapan Bölge trafik ekipleri, kış lastiği ve zinciri olmayan sürücülere geçiş izni vermiyor.

Akşam saatlerinde daha dikkatli olunması uyarısı yapılırken, karayolları ekipleri ise aralıksız olarak yolda tuzlama ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Araç sahiplerine uyarıda bulunan yetkilikler, sürücülerin araçlarında kar lastiği ve zincir takılı olmadan yola çıkmamaları konusunda uyarıyor. Akşam saatlerinde ise yolun buzlanmaya karşı daha tehlikeli olacağı uyarısında bulundu.

Son dakika... Beyaz esaret geri geliyor: İşte son durum...

Mut ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı Toros dağlarını beyaza bürürken, özellikle merkez dışındaki Mahallelerde etkili oldu. Yayla Mahallelerinde ise kar kalınlığı bazı bölgelerde 1 metreyi aştı.

Sabahın erken saatlerinde kar görmek isteyen vatandaşlar ise soğuğa aldırmadan yayla köylerine akın ederken, kar üzerinde piknik yapmadan da geri kalmadılar.

Son dakika... Beyaz esaret geri geliyor: İşte son durum...

EĞRİBEL GEÇİDİ'NDE ULAŞIM GÜÇLÜKLE SAĞLANIYOR

Giresun-Sivas kara yolu üzerindeki 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. 

Son dakika... Beyaz esaret geri geliyor: İşte son durum...

Doğu Karadeniz'in, Akdeniz ve diğer bölgelere olan bağlantılarından biri olan Eğribel Geçidi'nde birkaç gündür süren kar ve tipi etkisini artırdı.
Kar kütlelerinin yola kayması nedeniyle kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Yolda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Karayolları ekipleri, Giresun'un iç kesimlerinde Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçelerinin de bağlantısını sağlayan yolda karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son dakika... Beyaz esaret geri geliyor: İşte son durum...

ULAŞIM VE EĞİTİME KAR ENGELİ

Samsun'da etkisini sürdüren kar yağışı yüzünden bölge trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için denetimleri artırdı. Ekipler, Samsun-Ankara kara yolundaki kontrollerinde Ankara istikametine giden ve kış lastiği olmayan tırların geçişine izin vermedi. Çakallı mevkisinde kayan tır, yol kenarındaki kanala düştü. Ekipler, çekici ile tırı düştüğü yerden çıkardı. Yolda uzun tır kuyrukları oluştu.

Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle Samsun ve Kavak arasında ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları ekipleri, yolda tuzlama çalışması yaparken iş makineleriyle kar birikintileri temizleniyor.

AMASYA

Samsun - İstanbul kara yolunun Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesi kısmında da kar yağışı yüzünden ulaşımda aksamalar yaşanıyor.  Hasarlı kazaların meydana geldiği bölgedeki Ulubel mevkisinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları ekipleri, tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika... Beyaz esaret geri geliyor: İşte son durum...

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesinin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı özellikle Yedikuyular mevkisinde etkili oldu. Hafta sonu tatilini Yedikuyular Kayak Merkezi'nde geçirenler, dönüş yolunda zor anlar yaşadı. Kar ve tipi yüzünden yolda kalan araçlar, Karayolları ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kurtarıldı. Ekipler küreme ve tuzlama yaparak yolu açık tutmaya çalışıyor.

Polis ve jandarma ekipleri, ilçeden Yedikuyular mevkisine araçların geçişine izin vermiyor. Yolda 3 saat mahsur kaldığını belirten sürücü Muhammet Ali Koç, ekiplerin çabası sonucu yolun açıldığını söyledi.

MALATYA

Kentte kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 30 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Pütürge'de 9, Doğanyol'da 8, Kuluncak'ta 5, Battalgazi'de 3, Arguvan'da 2, Hekimhan, Akçadağ ve Darende ilçelerinde de birer mahalle ile ulaşım sağlanamıyor. Mahalle yollarının açılması için 28 ekip çalışma yürütüyor.

Son dakika... Beyaz esaret geri geliyor: İşte son durum...

KARABÜK-BARTIN YOLUNDA KAR YAĞIŞI ULAŞIMI ETKİLEDİ

Karabük ile Bartın arasında ulaşımı sağlayan yolda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Karabük'te yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Safranbolu ilçesi de beyaza büründü. Yağan kar zeminde tutmazken tarihi binaların çatıları beyazla kaplandı.

Çinli turistler, ilçeye hakim olan Hıdırlık Tepesi'nde fotoğraf çekerken, Karabük- Bartın yolunun Ahmet Usta, Beştepeler mevkiilerinde karla kaplanan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolu ulaşıma açık tutmaya çalıştığı belirtildi. Tekir Yaylası'nda ise motosikletli kişi yaklaşık 40 santim olan karda gösteri yaptı. Aladağ mevkiinde ise otomobil karlı yolda kayarak yoldan çıktı. Şans eseri uçuruma yuvarlanmaktan kurtulan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

ARDAHAN'DA KAR VE TİPİ ULAŞIMI AKSATIYOR

Ardahan'da kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte gün boyu etkili olan kar, ilerleyen saatlerde tipiye dönüştü. Özellikle akşam saatlerinden sonra yoğunlaşan tipi ve soğuk hava, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü ve buzlanmaya neden oldu.

Karayolları ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Ardahan-Şavşat ile Ardahan-Posof kara yollarında tır geçişlerine izin vermiyor. Diğer araçların zincir takarak geçiş yaptığı yollarda görevliler iş makineleriyle kar temizleme çalışması yapıyor.

Tipi, Ardahan-Posof ve Ardahan-Şavşat kara yollarının yanı sıra Ardahan-Kars yolunda da etkisini artırdı.

Ardahan-Kars kara yolunun özellikle Susuz ile Ardahan arasındaki kısmında etkili olan tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü.

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