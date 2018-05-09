Son dakika: Beştepe'de kritik zirve

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.00'te Başbakan Binali Yıldım ile haftalık olağan görüşmesini yapmasının ardından ekonomi yönetimini toplayacak.
Hazine'den sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile ekonomiden sorumlu bakanlar, üst düzey ekonomi bürokratları ile Cumhurbaşkanı ekonomi başdanışmanları katılacak.
Sürpriz zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi programında bulunmuyordu.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’ın dün akşam ülkesinin İran’la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve yaptırımların yeniden uygulanacağını açıklamasının ardından doların hızla yükselmesi üzerine ekonomi yönetimini toplantıya çağırdı.
Zirvede dolardaki yükseliş, Merkez Bankası’nın dolara müdahalesi, açıklanan ekonomik destekler, ABD’nin İran kararının ardından yaşanabilecek olası gelişmeler, atılacak adımlar ve alınabilecek önlemler masaya yatırılacak.
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