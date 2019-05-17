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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
17.05.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Son dakika... Beşiktaş'taki terör saldırısında karar belli oldu: 4890 yıl hapis...

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Son dakika... Beşiktaş'taki terör saldırısında karar belli oldu: 4890 yıl hapis...

Terör örgütü PKK tarafından 10 Aralık 2016'da Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçının ardından düzenlenen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 242 kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin 24'ü tutuklu 27 sanıklı davada, saldırının planlayıcılarının da aralarında bulunduğu 4 sanığa 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 bin 890'ar yıl hapis cezası verildi.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada yapılan duruşmada, dosyayı karara bağladı.

Heyet, tutuklu sanıklardan Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Tufan Beyhan'ı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve 46 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürme" suçlarından 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Mahkeme heyeti, bu 4 sanığı ayrıca 242 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 4 bin 840'ar yıl, "tehlikeli madde bulundurmak" suçundan 13 yıl üçer ay, "kamu malına zarar verme" suçundan 21'er yıl ve "mala zarar verme" suçundan 15 yıl dokuzar ay olmak üzere toplamda 4 bin 890'ar yıl hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme, 10 sanığın ise "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Söz konusu 10 sanık ayrıca, "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye yardım etme", "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme"’, "tehlikeli madde bulundurma", "kamu malına zarar vermeye yardım etme" ve "mala zarar vermeye yardım etme" suçlarından 25 yıldan 3 bin 380 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme 4 sanığa da "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verdi.

BİRİ FİRARİ 9 SANIĞIN DOSYASI AYRILDI

Bu dosyada yargılanan 8 sanıkla ilgili kovuşturmanın genişletilmesi kararı alarak dosyalarını ayıran mahkeme bir firari sanığın da dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Dava dosyasında yaralı olarak yer alan ve geçen hafta hastanede tedavisi sürerken şehit olan polis memuru Muammer Ateş’e yönelik saldırıyla ilgili de ek iddianame düzenlenecek. Şehit Ateş’e yönelik eylemlerden dolayı sanıklar iddianamenin gönderileceği mahkeme tarafından ayrıca yargılanacak.

SANIKLARA URGAN ATILDI

Kararın okunmasından sonra müştekiler ve şehit yakınları duruşma salonunda ellerinde Türk bayrakları ile tekbir getirdi. Tek sıra halinde salondan çıkartılan sanıkların bir kısmı örgütsel slogan atarken, bir sanık da zafer işareti yaptı.

Bunun üzerine müştekiler ve şehit yakınları, sanıklara tepki göstererek, bir poşet içinde getirdikleri urganları fırlattı. Sanıkların salondan çıkartılmasından sonra müştekiler ve şehit yakınları, sanık avukatlarına tepki gösterdi.

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