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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
03.12.2018 - 12:59, Son Güncelleme:

Beşiktaş’taki bombalı saldırı davasında flaş gelişme

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Beşiktaş’taki bombalı saldırı davasında flaş gelişme

BEŞİKTAŞ’ta iki yıl önce Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından düzenlenen ve 39’u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu bombalı terör saldırısına ilişkin 10 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, patlamayla ilgili olduğu gerekçesi ile sonradan 40 kişi hakkında düzenlenen iddianameyi kabul etti. Bu 40 kişiden 23’ünün dosyasını bu dava ile birleştiren mahkeme, 17 sanığın dosyasını ise bu davadan ayırdı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkisi’nin karşısında bulunan binada görülen davanın bugünkü duruşmasına birleşme dosyası ile davaya dahil edilen 23 tutuklu sanık katıldı.

Tamamı tutuklu olan esas davanın 10 sanığı ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşiktaş’ta stat çevresindemi saldırıya ilişkin 40 sanık hakkında yeni bir iddianame hazırlandığını, mahkemelerine gönderilen bu iddianameyi kabul ettiklerini söyledi. 

BİRLEŞEN DOSYA İLE BİRLİKTE TUTUKLU SANIK SAYISI 33 OLDU

40 kişilik yeni iddianamedeki 23 sanığın bu davadaki olayla ilişkili olduğu gerekçesi ile bu sanıkların bu davaya dahil edildiğini söyleyen Başkan Çakar, sadece örgüt üyesi olan 17 sanığın dosyasını ise bu dava dosyasından ayırarak başka esasa kaydettiklerini ifade etti. Böylece birleşen dosya ile birlikte bu davadaki tutuklu sanık sayısı 33’e yükseldi.

Başkan Çakar, birleşen dosyanın sanıklarına iddianamedeki suçlamalarla ilgili savunmalarını yapmaları için söz verdi. Sanıklar hazır olmadıklarını beyan ederek savunma yapmadılar. Başkan Çakar, öğle arası vererek sabahki oturumu kapattı. 

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Tufan Beyhan, Zeki Yılmaz ve Sercan Bingöl hakkında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla, 7 kez "Tasarlayarak bombalamak suretiyle öldürmeye yardım etmek" suçundan 157.5 yıldan 210 yıla, 39 kez "Tasarlayarak bombalama suretiyle kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye yardım etmek" suçundan 315 yıl 9 aydan bin 755 yıla, 35 kez "Tasarlayarak bombalamak suretiyle adam öldürmeye yardım etme" suçundan 340 yıl 9 aydan 420 yıla, 208 kez "Tasarlayarak bombalama suretiyle kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüs etmek suçuna yardım etme" suçundan 2 bin 28 yıldan 2 bin 496 yıla, "Zincirleme şekilde patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar vermek" suçundan 3 yıl 6 aydan 16 yıl 6 aya kadar hapis cezaları isteniyor. 

Sanıklar Rıdvan Döner, Fırat Kise ve Necip Yılmaz için "Suç örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla, 2 kez "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıldan 10 yıla, Hikmez Ölçer ve Zemirhan Yılmaz için "Suç örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla, Nazim Beyhan için "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 5 yıla, Sercan Bingöl ve Zeki Yılmaz için "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları isteniyor. 

İddianamede, 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park stadında saat 19.00’da başlayan ve 20.45 sıralarında biten Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından taraftarların 22.10 sıralarında dağıldıkları, akabinde "Eski Beleştepe" tabir edilen noktada TOMA aracının yanında yaklaşık 40-45 kişilik taraftar grubunun güvenliğini sağlayan çevik kuvvet polislerinin beklediği, saat 22.29 sıralarında yolda seyir halinde bomba yüklü otomobilin patlatıldığı anlatılıyor

İddianamede, 39’u emniyet mensubu 7’si sivil olmak üzere 46 kişinin şehit olduğu, 208 polis ve 35 sivilin yaralandığı bu saldırıyı terör örgütü PKK’nın 11 Aralık 2016 tarihli açıklamasıyla üstlendiği belirtilen iddianamede, örgütün 20 Aralık 2016 tarihinde yaptığı açıklama ile de saldırıda ölen teröristlerin Kadri Kılınç ve Burak Yavuz oldukları bilgisine yer verildiği verildiği belirtiliyor. 

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