Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Son dakika: Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Belediyeden ilk açıklama geldi

    Son dakika: Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Belediyeden ilk açıklama geldi

    Fırat ALKAÇ/ İSTANBUL
    05.04.2018 - 09:56 | Son Güncelleme:

    İstanbul Emniyet Müdürülüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon düzenliyor. Ekiplerin belediyedeki dijital verileri inceliyor. Beşiktaş Belediyesi yetkilileri, “İçeride çok sayıda polis var. Şu anda bilgisayarları inceliyorlar. Bazı odalarda da aramalar yapıyorlar" dedi.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Beşiktaş Belediyesine operasyon
    • Beşiktaş Belediyesine operasyon
    • Beşiktaş Belediyesine operasyon
    • Beşiktaş Belediyesine operasyon

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda polis sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi’ne geldi. Polis ekipleri belediye binasında arama yapıyor. Beşiktaş Belediyesi yetkilileri yaptıkları ilk açıklamada, “İçeride çok sayıda polis var. Şu anda bilgisayarları inceliyorlar. Bazı odalarda da aramalar yapıyorlar. Soruşturma kapsamında yapıldığı bilgisini verdiler” dedi.

    Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmasının ardından yardımcısı Rifat Örnek de görevinden uzaklaştırılmıştı.

    KIZ KARDEŞİ DE GÖREVDEN ALINMIŞTI

    Soruşturma kapsamında 17 Ocak tarihinde Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı açığa alınmıştı. 25 Ocak tarihinde de Hazinedar göreve geldiğinden beri özel kalem müdürlüğünü yapan kız kardeşi Pelin Hazinedar Başlangıç son olarak bulunduğu Dış İlişkiler Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılmıştı.

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (04.04.2018-2)
    daha fazla video için
    Etiketler: son dakika , haber , haberler , operasyon , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri