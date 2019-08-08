Beşik gibi... İşte son durum

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yer deprem kaydedildi.

İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BEŞİK GİBİ SALLANDI

Depremin ardından Ege Bölgesi'nde 8 saatte büyüklükleri 1,1 ila 6 arasında değişen 114 deprem meydana geldi.



Kuşadası Körfezi'nde saat 11.39'da meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir, Denizli, Muğla ve Manisa illeri ile Ege Denizi'nde çok sayıda deprem oldu.

İzmir'in Bergama, Menderes; Muğla'nın Menteşe, Marmaris; Çanakkale'nin Biga ve Balıkesir'in Susurluk ilçeleri, Gökova ve Kuşadası Körfezi'nde 25 sarsıntı kaydedildi.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde önce saat 14.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden 6 dakika sonra aynı bölgede 6 büyüklüğünde deprem oldu..

Ana şok olduğu belirtilen 6 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonraki yaklaşık 5 saatte Bozkurt, Çardak, Honaz, Çivril, Çal, Acıpayam ve Çameli ilçelerinde 89 artçı daha yaşandı.

27 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı yazılı açıklamada, merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6 büyüklüğündeki depremin Isparta, Denizli, Afyon ve Burdur'da hissedildiğini belirtti.

Koca, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu illerimizde toplam 27 vatandaşımız depremden etkilenmiştir. Yüksekten atlama ve panik sebebiyle hafif yaralanan 5 vatandaşımızın genel durumu iyidir. Deprem bölgesinde etkilenen başka vatandaşımız olup olmadığını tespit etmek üzere görevlendirdiğimiz ekiplerimiz, 22 ambulans ile bölgeyi taramaktadır.

Ayrıca Çardak Devlet Hastanemizin yanında çadır poliklinik kurmaktayız. Hastanede herhangi bir hasar olmamakla birlikte tedbiren kurulan çadır poliklinik, yaklaşık bir saat sonra vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacaktır. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum."

ÇADIRLAR KURULDU

Denizli'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden zarar gören evlerde yaşayan vatandaşlar Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı ve Türk Kızılay tarafından kurulan çadırlara geçmeye başladı.



İlçede bulunan Bozkurt Stadyumu'na AFAD ve Türk Kızılay tarafından getirilen çadırlar, askerler ve taraftar gruplarının da yardımıyla kuruldu.

Yetkililer tarafından oluşturulan kriz masasına gelen vatandaşlar, çadırlarda kalmak için kayıt yaptırdı.

Kayıtların ardından depremzedeler çadırlarına yerleşmeye başladı.

Öte yandan bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla evlerinin bahçesine çadır kurdu.

"EV RESMEN GİDİP GELDİ"

Depremde evi zarar gören Mehmet Ali Çoban, gazetecilere yaptığı açıklamada, sarsıntının olduğu anda iş yerinde bulunduğunu söyledi.

Hasar olduğunu öğrendikten sonra evine gittiğini belirten Çoban, "Eve geldiğimde eşyalarımın zarar gördüğünü ve ev duvarlarının çatladığını gördüm." dedi.

Bir diğer depremzede Arzu Şentürk de deprem sonrasında evinin bahçesine kendi çadırını kurduğunu anlattı.

Sarsıntıyı çok kuvvetli bir şekilde hissettiklerini aktaran Şentürk, "Küçük oğlumla evdeydik. Sonrasında bir sarsıntı oldu ama çok fazla önemsemedik. 15 dakika sonra ev resmen gidip geldi. Çocuğum panikledi. Korkutmamak için onu alıp dışarı çıktım. Çatıdan kiremitler düştü, evin içinde çatlaklar oluştu. Kendi çabamızda çadır kurduk. Burada kalacağız." diye konuştu.

HASAR TESPİT EKİPLERİ DENİZLİ'YE GİTTİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve il müdürlüklerinden oluşturulan ekipler, depremle ilgili hasar tespit çalışması yapmak için Denizli'nin Bozkurt ilçesine gitti.



AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından aldığı bilgiye göre, 6 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Denizli'nin Bozkurt ilçesinde hasar tespit çalışması için ekip oluşturuldu. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve il müdürlüklerine bağlı ekipler, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla deprem bölgesine hareket etti.

Denizli İl Müdürünün ve ekibinin de hasar tespit çalışmalarına devam ettiği Bozkurt ilçesine destek için Afyonkarahisar, Isparta, Aydın'ın da içinde bulunduğu çevre illerden 50 kişilik bir ekip bölgeye yönlendirildi.

Ekipler, riskli olduğu düşünülen yapılarda hasar tespit çalışması yaparak, vatandaşları tedbirli olması konusunda uyaracak.

FUAT OKTAY BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depreme ilişkin Denizli Valisi Hasan Karahan'la telefonla görüşerek bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre Oktay, Denizli'de meydana gelen depreme ilişkin Vali Karahan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Karahan'dan depreme ilişkin bilgi alan Oktay, ilgili birimlerin bölgede vakit kaybetmeden çalışmalarına başladığını kaydetti.

AFAD BAŞKANI GÜLLÜOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, depreme ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Belediye, ilgili kamu kuruluşları ve bölgedeki kaymakamlarla irtibatlarının devam ettiğini belirten Güllüoğlu, "1900'lerden bugüne kadar deprem üretmemiş ama bildiğimiz bir fay hattında meydana geldi. Yakın bir ilçede çalışma yapan ekiplerimiz, deprem olduktan sonra alana geçti." ifadelerini kullandı.

Depremin yol açtığı hasara ilişkin de bilgi veren Güllüoğlu, "Binalarda hasarlar olduğu bilgisi bize ulaştı. Çatlaklar, bacaların düştüğü, kiremitlerin kırıldığı gibi. Onlar için de yine elimizden geleni yapıyor olacağız. Şu ana kadar 2 ila 4 büyüklükleri arasında 10'dan fazla artçı deprem oldu. Bunlar devam edecektir." diye konuştu.

SOYLU DENİZLİ'DE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için Denizli'ye geldi.



Denizli'nin Bozkurt ilçesi merkezli 6 büyüklüğündeki depremin ardından kente gelen Bakan Soylu, Çardak ilçesinde Denizli Valisi Hasan Karahan ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'ndan depremle ilgili bilgi aldı.

Daha sonra ilçe merkezinde depremde hasar gören bir evi ziyaret eden Bakan Soylu, vatandaşları dinledi.

Devletin tüm imkanlarıyla depremin yaralarını sarmak için seferber olduğunu belirten Bakan Soylu, daha sonra Bozkurt ilçesine bağlı Tutluca Mahallesi'ne gitti.

Burada vatandaşlarla görüşen Bakan Soylu, bazı hasarlı evleri gezdi.

Bakan Soylu, daha sonra Bozkurt Kaymakamlığı bahçesinde kurulan kriz merkezine gitti.

DENİZLİ VALİSİ KARAHAN: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Denizli Valisi Hasan Karahan da Bozkurt merkezli depreme ilişkin hasar tespit çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 büyüklüğündeki depremin Bozkurt ve Baklan ilçelerinde yoğun olarak hissedildiğini belirtti.

Deprem sonrasında başta AFAD olmak üzere sağlık ekipleri, UMKE ve diğer birimlerin bölgeye intikal ettirildiğini vurgulayan Karahan, "Bazı evlerde hasar olduğu belirtiliyor. Hasar tespit çalışmalarına başlandı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisi gelmedi. Sağlık ekiplerimiz de bölgede. Bilgi geldikçe kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

BOZKURT BELEDİYE BAŞKANI ÇELİK: CAN KAYBI YOK

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, ilçe merkezli depremde ilk belirlemelere göre, bazı evlerde hasar oluştuğunu, ancak can kaybı veya ağır yaralı vakanın olmadığını söyledi.

Bozkurt merkezli 6 şiddetindeki depremin ilçede çok şiddetli hissedildiğini aktaran Çelik, kriz masası oluşturduklarını, irtibat kurdukları muhtarlarla yaptıkları görüşmeler sonucu can kaybı ya da ağır yaralanma olayına rastlamadıklarını kaydetti.

Çelik, "Deprem, 15-20 saniyenin üzerinde sürdü. Pek çok evde hasar var, çatılarda çökme, duvarlarda derin çatlaklar oluştu. Anonslar yapıyoruz, vatandaşların eve girmemesi gerektiğini söylüyoruz. Allah'a çok şükür bir iki ev yıkılmasına rağmen herhangi bir ölümlü veya ağır yaralı vakamız söz konusu değil." dedi.

TUTLUCA MAHALLESİNDE 80 EV HASAR GÖRDÜ

Denizli İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ise tüm sağlık ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini ve sağlık hizmeti konusunda sorun yaşanmadığını dile getirdi.

Tutluca Mahallesi Muhtarı Hüdai Karaşahin de mahallelerinde yaklaşık 80 evin hasar gördüğünü ancak can kaybının olmadığını belirtti.

"ÖNEMLİ BİR YIKILMA YOK"

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, Bozkurt ilçesinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre, can kaybının olmadığını, binalardan önemli bir yıkılma haberinin de kendilerine ulaşmadığını söyledi.

Etiz, Bozkurt merkezli 6 şiddetindeki depremin, bu ilçe ile Çardak arasında çok fazla hissedildiğini, depremin ardından muhtarlarla ilk görüşmeleri yaptıklarını aktardı.

Ali Etiz, "İlk belirlemelere göre, can kaybı ya da önemli bir yıkılma yok, tarama çalışması devam ediyor. AFAD ve jandarma ekipleri, mahalleleri geziyor." dedi.

ANTALYA, MUĞLA, ISPARTA VE BURDUR'DA DA HİSSEDİLDİ

6 büyüklüğündeki yer sarsıntısı Antalya, Muğla, Isparta, Burdur ve Afyonkarahisar'ın Dinar, Dazkırı ile Evciler ilçelerinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesindeki verilere göre Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te gerçekleşen 6 büyüklüğündeki deprem, Antalya, Isparta ve Burdur'da da paniğe neden oldu.

Muğla'nın bazı ilçelerinde de hissedilen sarsıntı nedeniyle vatandaşlar, iş yerleri ve evlerinden çıkarak, bir süre sokakta bekledi.

Antalya AFAD Müdürü Fevzi Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar kendilerine ulaşan bir olumsuzluk olmadığını dile getirdi.

Isparta'da sokağa çıkan vatandaşlardan İdris Altuğ, sarsıntıdan korktuğunu söyledi.

Bir panik durumunun yaşandığını aktaran Altuğ, "Önce hafif bir sarsıntı oldu, geçeceğini düşündüm. Sonra arkasından çok şiddetli bir sallantı oldu. Bir uğultu duydum. Hemen dışarıya koştuk." diye konuştu.

Burdur'da ise hastanelerdeki hasta ve yakınları ile adliye çalışanları da panikle binalardan çıktı.

OLASI İHTİYAÇ İÇİN BAZI EKİPLER TEYAKKUZDA

AFAD Bursa, Muğla, Burdur, Manisa ve Isparta müdürlükleri ile Denizli, Manisa, Muğla ve Afyonkarahisar'daki AFAD Bölgesel Lojistik merkezleri olası ihtiyaç için teyakkuz haline geçirildi.

Deprem sonrası AFAD Denizli'nin yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki birimlerle 4.5G uydu ve telsiz haberleşmeleri yapılarak, herhangi olumsuzluk olup olmadığının tespitine çalışıldığı öğrenildi.



AFAD koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay ekipleri de bölgeye sevk edildi.



Deprem bölgesindeki durumu havadan gözlemlemek üzere Emniyet Genel Müdürlüğünden bir helikopter, bölgeye gönderildi.

AFAD'DAN "BİNALARA GİRMEYİN" UYARISI

AFAD, vatandaşları, afet bölgesindeki hasarlı yapılara girilmemesi, yolların acil yardım araçları için boş bırakılması, doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterlerinin kapatılması ve yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunması konularında uyardı.

AFAD, DENİZLİ'YE ÇADIR VE İHTİYAÇ MALZEMELERİ GÖNDERDİ

Denizli'deki depremin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bölgeye çadır ve ihtiyaç malzemeleri gönderildi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bozkurt ilçesi Armutalanı köyü yakınlarında saat 14.25'te 7 kilometre derinlikte meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda bölgeye ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra AFAD'dan 120 aile ve 20 genel maksat çadırı, Türk Kızılaydan 20 çadır, 250 battaniye, 100 yatak, 20 mutfak seti ve 6 genel maksat çadırı gönderildi.

AFAD Afyonkarahisar'dan 18 kişilik arama kurtarma ekibi, 3 arama kurtarma köpeğiyle bölgeye ulaştı.

AFAD koordinasyonunda 11. Tugay Komutanlığından 40 asker, Türk Kızılaydan 9 araç ve 37 personel, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından 10 kişilik psikososyal destek ekibi ve Sağlık Bakanlığı ekibi alana sevk edildi.

Hasar tespit çalışmalarında Denizli'nin Çardak ilçesinde kullanılmayan bir cami ile iki evin duvarının yıkıldığı, 10 evde çatlaklar oluştuğu belirlendi.

DHMİ: ÇARDAK HAVALİMANI'NDAKİ OPERASYONLAR ETKİLENMEDİ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise depremden hemen sonra ekiplerce yapılan incelemede, Denizli Çardak Havalimanı'nda uçuşları ve operasyonları olumsuz etkileyecek bir durumun bulunmadığının anlaşıldığı ifade edildi.

Hava yolu şirketlerinin tarifeli seferleri devam ettiği belirtilen açıklamada, Denizli halkına geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

ÇARDAK'TA GÖÇÜK OLUŞTU

Deprem nedeniyle Çardak ilçesinde kırsal alanda göçük oluştu.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar-Denizli kara yolunun kenarında toprak göçtü. Çardak ile Dazkırı arasındaki yolun üst kısmındaki göçük nedeniyle toz bulutu oluştu. Artçı sarsıntılar yüzünden yükselen toz bulutu uzun süre etkili oldu.



Depreme, Çardak Çöp Deposu yakınındaki kum ocağında yakalanan Alpay Maden'in de üzerine toprak kaydı. Bacakları toprak altında kalan Maden, bulunduğu yerden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.