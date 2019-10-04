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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ali Can ZERAY-Ünsal YÜCEL/EDİRNE (DHA)
04.10.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

Son dakika... Beklenen yağış başladı, İstanbul'a çok az kaldı! İşte son radar görüntüsü...

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Son dakika... Beklenen yağış başladı, İstanbul'a çok az kaldı! İşte son radar görüntüsü...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de bugün için yaptığı yağış uyarısının ardından Edirne’nin merkezi ile Keşan ilçesinde yağmur yağışı etkili oldu. Meteoroloji'nin sitesinde yayınlanan son radar görüntüsüne göre, yağış İstanbul'a yaklaşıyor. Akşam saatlerinden itibaren yağışın İstanbul'da etkili olması bekleniyor.

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  • Trakyada beklenen yağış başladı
  • Trakyada beklenen yağış başladı
  • Trakyada beklenen yağış başladı
  • Trakyada beklenen yağış başladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nin il ve ilçelerinde bugün öğleden sonra gök gürültülü ve yer yer şiddetli sağanak uyarısında bulundu. Havanın kapandığı Edirne'de saat 15.30'dan itibaren sağanak yağmur yağmaya başladı. Zaman zaman etkisini artıran yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kırklareli'de beklenen yağış şiddetli başladı
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Yağışla birlikte şiddetli rüzgâr nedeniyle de bazı işyerlerinin tabelaları uçarken, esnaflar dışarıda bulunan eşyalarını güçlükle içeriye aldı. Bazı esnaflar işyerlerine suların girmesini önlemek için önlemler aldı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı yerlere sığınırken, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, araçlar ilerlemekte zorlandı. Edirne kent merkezinde suyla kaplanan caddeler üzerinde trafik ekipleri önlem alarak, sürücüleri uyardı.

FIRTINA DA ETKİLİ OLDU

Fırtına, Edirne'nin Keşan ilçesi sahili ile Enez ilçelerinde de etkili oldu. Denizde dalgalar yükselirken, sahil kesimindeki tesislerde bulunanlar zor anlar yaşadı.

KEŞAN'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR VE SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış açıklamasının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde hava sıcaklığı 22 dereceye düştü. Etkili olan şiddetli rüzgar ve yağış, hayatı felç etti. Şiddetli rüzgar ve sağanaktan dolayı rögarlar taştı, yollar ve alt geçitler su altında kaldı. Gövdesinden kırılan bir ağaç, büfenin çatısına, diğeri ise park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için saçak altlarına ve iş yerlerine sığındı. Gök gürültülü sağanak sonrası bazı caddeler göle dönerken, sürücüler de araçlarıyla güçlükle ilerledi.

Son dakika... Beklenen yağış başladı, İstanbula çok az kaldı İşte son radar görüntüsü...

SON RADAR GÖRÜNTÜSÜ

Meteoroloji'nin internet sitesinde yayınlanan son radar görüntüsüne göre, yağışlı havanın İstanbul'a yaklaştığı görülüyor. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yağış bekleniyor. Yağışlı havanın hafta sonu boyunca etkili olacağı belirtiliyor. 

Son dakika... Beklenen yağış başladı, İstanbula çok az kaldı İşte son radar görüntüsü...

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