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    Son dakika... Bekir Bozdağ: 3 gün süreyle ulusal yas ilan edildi

    Hürriyet Haber
    14.05.2018 - 21:41 | Son Güncelleme:

    Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İsrail’in Kudüs’teki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için üç gün süreyle ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Bozdağ, Türkiye'nin Tel Aviv ve Washington büyükelçilerinin istişare amacıyla Ankara'ya çağrıldığını bildirdi. Bozdağ, "Yarın TBMM'de Kudüs konusu hakkında özel gündemle bir oturum yapılacak." açıklamasında bulundu.

    3 GÜN ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

    Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu’nun ardından açıklamalarda bulunan Bozdağ, Kudüs’te İsrail’in saldırıları sonrasında alınan kararlarla ilgili şunları söyledi:

    “Kudüs’te yaşanan saldırılar ve bu saldırılar sonrası meydana gelen katliam nedeniyle Filistinlilerle dayanışma içinde olmak, şehitleri saygıyla anmak maksadıyla üç gün süreyle yas ilan edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı sıfatıyla İslam İşbirliği Teşkilatını cuma günü olağanüstü toplantıya çağırma kararı alınmıştır. Tel Aviv ve Washington büyükelçilerimiz istişare maksadıyla Ankara’ya çağrılmıştır. Yarın (bugün) TBMM’de Kudüs konusu hakkında özel gündemle bir oturum yapılacak ve konu ele alınacak. Hükümetimiz bu konuyla ilgili TBMM’ye bilgi sunacaktır. Ayrıca Dışişleri Bakanlığımızın yapacağı girişimle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Türkiye tarafından toplantıya çağrılarak bu somut adımları atma ve uygulama kararını hükümetimiz vermiştir.”

    'KUDÜS, FİLİSTİN DEVLETİNİN BAŞKENTİ OLMAYA DEVAM EDECEKTİR'

    Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Kudüs'ün tarihi akdi ve manevi statüsü asla değişmeyecektir. Kudüs, kadimden beri olduğu gibi bundan sonra da bağımsız Filistin devletinin başkenti olmaya devam edecektir. Biz, Filistin davasının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yılmaz bir savunucusu olmaya devam edeceğiz." dedi.

    Başbakan Yardımcısı Bozdağ, açıklamasına şöyle devam etti:

    "Kudüs'ün statüsü, tarihi, manevi, ahdi statüsü uluslararası toplumun teminatı altındadır. Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının ve uluslararası anlaşmaların, hukukun teminatı altındadır. Bugün bütün bu teminatlar maalesef çiğnenmiştir, hem de bu teminatların altında imzası olan ABD tarafından çiğnenmiştir. Türkiye olarak biz atılan bu adımı yok kabul ediyoruz."

    'İSRAİL KUDÜS'Ü TERK ETMEK ZORUNDA KALACAK'

    Bozdağ, "Terörist İsrail devleti ve bu terörist devleti koruyup kollayan ABD ve ona destek olanlar Kudüs'ü terk etmek zorunda kalacaklardır." ifadelerini kullandı.

    'BM GÜVENLİK KONSEYİ DERHAL HAREKETE GEÇMELİDİR'

    BM Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi gerektiğini vurgulayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "BM Güvenlik Konseyi derhal harekete geçmelidir. Türkiye, bu anlamda Kuveyt ve Filistin'in yaptığı çağrılara olumlu yaklaşmaktadır. Bu çağrıların olumlu bir neticeye dönüşmesini desteklemektedir. İslam ülkeleri de atılan bu haksız adım karşısında yekvücut olmalı, birlikte hareket etmelidir." dedi.

    Bozdağ, "Filistinliler barışçıl bir gösteri yapıyor ama İsrail devletinin askerleri barışçıl gösteri yapan Filistinliler üzerine gerçek mermilerle ateş ediyorlar. Bir defa bunun görülmesi lazım." şeklinde konuştu.

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    BAHÇELİ'NİN AF ÖNERİSİ

    Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Hükümetimizin gündeminde af söz konusu değildir." dedi.

    'ABD BİR KEZ DAHA YALNIZ KALMIŞTIR'

    Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "ABD bir kez daha yalnız kalmıştır. ABD, bölgedeki barış konusunda arabuluculuk vasfını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

     

    ULUSAL YAS NEDİR?

    Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün. ... Önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilen ulusal yas, aynı zamanda doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ilan edilebilir. Milli yas ilan edilen günlerde bayrakların yarıya indirilmesi ve eğlence programlarının iptal edilmesi yaygındır.

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