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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
11.05.2019 - 13:58, Son Güncelleme:

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

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Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Yüksekova'da asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının faillerinden PKK'lı terörist Metin Daşdemir yakalandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya ile bir uzman çavuş ve 3 güvenlik korucusunun şehit edilmesi olaylarına katıldığı belirlenen terörist ve bu kişiyi evinde saklayan 3 zanlı yakalandı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler'i ziyaretinde gazetecilere, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca terör örgütü PKK/KCK'nın gerçekleştirdiği eylemlerin faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda terör örgütü mensubu "Azat" kod adlı Metin Daşdemir'in Yüksekova ilçesi Yeniışık köyünde işbirlikçi N.T'nin evinde saklandığının öğrenilmesi üzerine operasyon düzenlendiğini belirten Akbıyık, bu teröristin 04.00 sıralarında yakalandığını kaydetti. 

Yapılan aramada araziye gömülü 3 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 15 şarjör, 425 fişek, 10 el bombası, iki sırt çantası, 3 şemsiye, 3 örgüt kıyafeti, uyku tulumu, el radyosu ve panço ele geçirildiğini anlatan Akbıyık, şu açıklamayı yaptı:

"Terör örgütü PKK/KCK mensubu Metin Daşdemir'in yapılan sorgulamasında, 31 Temmuz 2018'de Yüksekova ilçesi Kalana Üs Bölgesi yolunu patlayıcı düzeneği ile tuzaklanarak Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya'nın şehit edilmesi, 31 Ağustos 2018'de Yüksekova Urşe bölgesinde yine EYP sonucu Uzman Çavuş Serkan Dökmeci'nin şehit edilmesi, 29 Eylül 2016'da Yüksekova ilçesi Yeniışık köyü Yukarıolukbaşı mezrasında nöbet tutan Fırat Dilce (53), Ömer Özbiçen (52) ve Kemal Özbek (36) isimli 3 güvenlik korucusunun şehit edilmesi, 26 Temmuz 2016'da Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığı Büyükçiftlik Komutanlığına yapılan saldırı, 2018'de Hakkari 1565 rakımlı Tepe Üs Bölgesi'ne yapılan saldırı ile saldırıya müdahale için giden birliklere yönelik Kırmızı Tepe üs bölgesinde EYP patlatılması, 21 Temmuz-3 Eylül 2018 arasında 3468 rakımlı Tepe Üs Bölgesi'ne yapılan silahlı taciz, 2018'de Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyündeki baz istasyonuna EYP ile yapılan saldırı, 2017'de Yüksekova ilçesi girişinde bulunan Dağlıca Polis Yol Kontrol Noktası'na yapılan roketatarlı saldırı, 2018'de Van-Hakkari kara yolunda askeri konvoyların geçişi sırasında yapılan silahlı saldırı olayına katıldığı tespit edilmiştir."

Vali Akbıyık, terörist Daşdemir ve bu kişiyi evinde saklayan N.T, F.T, İ.T'nin gözaltına alındığını, ifade ve sorgu işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceklerini sözlerine ekledi. 

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