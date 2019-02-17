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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.02.2019 - 00:52, Son Güncelleme:

Son dakika... BBP'den flaş karar: Yerel seçimde...

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Son dakika... BBP'den flaş karar: Yerel seçimde...

Büyük Birlik Partisi (BBP) 30 Büyükşehir ile Güneydoğu'da Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı.

BBP'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Partimizin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, 16.02.2019 Tarihinde, Partimiz Genel Merkezinde toplanmış ve yapmış olduğu müzakere ve değerlendirmeler neticesinde, aşağıdaki hususları kamuoyumuzla paylaşmaya karar vermiştir.

31 Mart 2019 Tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimler, Sonuçları itibariyle ülkemiz ve milletimiz açısından, önemli neticeler doğuracak bir seçimdir. Büyük Birlik Partisi, ülkemizin karşı karşıya kaldığı her kritik durumda ve önemli dönemeçlerde hep sağduyunun sesi olmuş, yapıcı, yol gösterici ve sorumlu bir siyaset anlayışıyla milletimizin yanında durmuş ve ülkemizin önünü açmıştır.

Büyük Birlik partisi 26 yıllık tecrübesiyle bu seçim de de aynı anlayış ve siyaset tarzıyla hareket edecektir. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan referandum ve 24 haziran 2018 da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde, önemli bir bileşeni olarak içerisin de yer aldığımız cumhur ittifakının "devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalini önceleyen" ruhuna bağlılığımız noktasındaki duruşumuzun bir sonucu olarak aşağıdaki kararları almıştır.

1- Partimiz, 30 Büyükşehir de;

a) Büyükşehir Belediye Başkan adayları çıkarılmamasına ve Cumhur İttifakının adaylarının desteklenmesine,

b) İlçelerde, İlçe Belediye Başkan Adayı ve İlçe Belediye Meclis Üyesi Adayı çıkarılmasına,

2-) Büyükşehir dışındaki illerimizde;

a) Osmaniye ve Rize ilimizde İl Belediye Başkan Adayı çıkarılmamasına,

b) Ülkemizin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan, Ağrı, Batman, Bingöl, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Siirt, Şırnak ve Tunceli illerimizde İl Belediye Başkan adayı çıkarılmamasına;

c) Yukarıdaki (b) maddesinde yazan illerimizde ve Partimizin Seçim İşleri Başkanlığının belirlemiş olduğu ilçelerde,
Terör Örgütünün uzantısı olan HDP'nin adaylarının olması ve bunların kazanma ihtimaline karşı olarak İlçe ve Belde Belediye Başkan Adayı çıkarılmamasına;

d) Yukarıdaki hassasiyetimizin dışındaki, bütün il, İlçe ve Beldelerde, Belediye Başkanı Adayı ve Belediye Meclis Üyesi Adayları çıkarılmasına;

e) Büyükşehir olmayan illerimizin bütün ilçelerinde eksiksiz olarak İl Genel Meclisi Adaylarının çıkarılmasına;

Karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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