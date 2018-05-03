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    Son dakika: BBP Cumhur ittifakında

    Hürriyet Haber
    03.05.2018 - 14:20 | Son Güncelleme:

    AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu cumhur ittifakına bir parti daha katıldı. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Büyük Birlik Partisi'nin AK Parti listelerinden seçime gireceğini açıkladı.

    AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç açıklama yapıyor.

    Ünal'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    "İttifakların ve mutabakatların önünü yasal düzenlemelerle açtık. Hüllet yapılmasın, millet iradesi üzerinden pazarlıklar yapılmasın. Bu süreç gösterdi ki hem cumhurbaşkanı adayı gösterme sürecinde hem sonra bazı siyasi partiler alışkanlıklarını ortaya koydukları pespayelik ortada. Milletin gözü önünde cereyan etmeyen ittifaklar masa başı pazarlık olarak okunur. Millet iradesi üzerinden yapılan pazarlıkları siyasi ahlakın parçası olarak görmüyoruz. Cumhur İttifakı bu milletin temsilcisidir ve lideri milletin adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır."

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    Etiketler: seçim , gündem
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