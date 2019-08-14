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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-AA
14.08.2019 - 18:30, Son Güncelleme:

Bayramın son günü trafik yoğunluğu... İşte son durum

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Bayramın son günü trafik yoğunluğu... İşte son durum

Kurban Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönmek için yola çıkanlar nedeniyle bir çok noktada trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ekipler, dönüş yoluna çıkan vatandaşları dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıyor. İşte kritik noktalardaki trafik durumu...

ANADOLU OTOYOLU İZMİT KESİMİ

Kurban Bayramı tatilinin son gününde evlerine dönmek için yola çıkanlar nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İzmit kesiminde yoğunluk yaşanıyor.

Bayramın son gününde dönüş için yola çıkanlar tatilciler, otoyolun iki şeride düştüğü ve viyadüklerin bulunduğu Bekirdere Rampası, Gültepe mevkisi ile
D-100 kara yolunun Halkevi mevkisinde yoğunluk oluştururken, trafikte herhangi bir aksaklık yaşanmıyor.

Otoyolun Ankara yönü ile Osmangazi Köprüsü, D-130 ile D-605 kara yollarında ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor. 

Otoyoldaki yoğunluğun ilerleyen saatlerde artması bekleniyor.

Karayolları ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise yol kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

HAVADAN DENETİM

Anadolu Otoyolu, D-100 ve D-605 kara yollarının Kocaeli bölümünde oluşturduğu yoğunluk helikopterle takip edildi.

İl Jandarma Komutan Vekili Albay Haluk Saygılı ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Sedat Şahin, Jandarma Havacılık Komutanlığına bağlı helikopterle, otoyolun Sakarya-Kocaeli arasındaki kesimi ile aynı güzergahta D-100 ve Kandıra-İzmit arasındaki D-605 kara yollarındaki yoğunluğu havadan inceledi.

Denetlenen yollarda akıcı bir yoğunluk olduğu gözlenirken, denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen araçların sürücülerine kara ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

TEKİRDAĞ-İSTANBUL KARA YOLU

Tekirdağ, Çanakkale ile Avşa ve Marmara adalarına bayram tatili için gidenlerin, dönüş yolculuğuna başlamasıyla yollarda yoğunluk yaşanıyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de karayolundaki yoğunluk nedeniyle kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini artırdı.

Özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Malkara uygulama noktası, üniversite ve Yeniçiftlik mevkisinde artan trafik yoğunluğu ekipler tarafından sürekli kontrol ediliyor.

Ekipler ayrıca bazı noktalarda meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarına da müdahale ediyor.

DENİZLİ'DE EK ÖNLEM

Tatilcilerin kullandığı Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla kara yollarında trafik yoğunluğu gözlendi.

Bayram tatilinin sona ermesiyle Ege Bölgesi'ndeki tatil merkezlerinin bağlantı yolu üzerinde yer alan Denizli'de araç yoğunluğu yaşandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, bayram tatilinden dönenler için kontrol noktalarında denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, İzmir, Antalya, Muğla ve Afyonkarahisar güzergahlarında trafikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ek önlemler aldı.

EDREMİT KÖRFEZİ DE YOĞUN

Balıkesir'de, Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Manisa ve İzmir gibi büyükşehirlere dönüşe geçen tatilciler, Edremit Körfezi'nde yoğunluk oluşturdu.

Çanakkale-Balıkesir ve Çanakkale-İzmir kara yollarının Edremit Körfezi kesiminde, bayram tatilinin son gününde yoğunluk yaşanıyor.

Özellikle uzun araç kuyrukları oluşan Bursa ve İstanbul yönünde ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor.

Polis ekipleri bazı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak amacıyla sinyalizasyona müdahale ediyor.

Yollardaki yoğunluğun, gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

E-96'DA UZUN KUYRUKLAR

İzmir ve Ankara arasında seyahat edenlerin ana güzergahı olan Turgutlu E-96 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

E-96 Kara yolu Yeni Garaj Kavşağı'nda zaman zaman durma noktasına gelen İzmir yönündeki trafik akışını sağlamak için polis ekipleri tedbir aldı.

Ekipler, dönüş yoluna çıkan vatandaşları dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıyor.

Öte yandan İzmir yönündeki trafik akışındaki rahatlık da dikkat çekti. 

İZMİR'DE OTOGARDA SON DURUM

KURBAN Bayramı tatilini İzmir ve çevresinde geçirenler, dönüş için şehirler arası otobüs terminalinde yoğunluk oluşturdu. Günde ortalama 3 bin otobüsle çıkış yapılan otogara gelenler, memleketlerine eli boş dönmedi. Bazı yolcuların gidecekleri şehirlere, İzmir’e özgü lezzetlerden götürdüğü görüldü.

Yakınlarını ziyaret etmek ve tatil yapmak için İzmir’e gelenler, dönmek için otogara gitti. Bayram tatilinin başladığı cuma gününden bu yana her gün ek seferler düzenleyerek, taleplere yanıt verdiklerini belirten İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş. (İZOTAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Lal Manisalı, aksaklık olmadan bayramı geçirdiklerini söyledi. Bayram yoğunluğunun sürdüğünü belirten Manisalı, "Cuma günü itibarıyla günlük araç çıkışımız 3 bin 200 civarında oldu. Herhangi bir taşkınlık ve olay yaşanmadı. Gerek güvenlik görevlilerimiz gerek teşkilat mensupları ile koordineli çalıştık. Şikayet konusu minimum düzeyde. Otobüsler zamanında kalktı. Özellikle ek seferlerde aksama olmadı. Vatandaşlarımızın sağlıkla huzurla sevdiklerine kavuşmaları için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Her gün ek seferler koyuldu. Kaçak araç çıkışına izin verilmedi. Otogar dışından çıkacak araçlar polise haber verildi. Polis de otogar çevresinde kuş uçurtmadı" diye konuştu.

HEM TATİL HEM ZİYARET

Kardeşiyle birlikte Kütahya’da yaşayan Nurgül Kızkapan da ziyaretleri tamamladıkları için dönüşe geçtiklerini anlattı. Kızkapan, "İzmirliyiz. Üniversite için Kütahya’da yaşıyoruz. Bayramda amcamları ziyaret ettik. Bugün dönüyoruz" dedi.

Tatilini Çeşme’de geçiren Zeynep Kaplan ise "Yalova’ya dönüyorum. Tatil gayet güzeldi ama hava çok sıcaktı. Hem denize girdik hem de büyüklerimizi gördük. Çok kalabalıktı" diye konuştu.

Tatilini İzmir’de geçiren Selime Dağcı da "Eskişehir’e gidiyorum. Benim tatilim devam ediyor ama eşim dükkanı açacak. Alaçatı’da yaşayan annemleri ziyaret ettik" dedi.

Kocaeli yolcusu olan hemşire Melisa Sert ise "Pazar günü İzmir’e geldim. Bayram nedeniyle buradaydım. Ailem burada yaşıyor. Kocaeli’ne gidiyorum. Yarın mesaim başlıyor. İzmir’in ev yapımı ürünlerinden aldım. Salça ve peynir götürüyorum" diye konuştu.

Şanlıurfa’dan İzmir’e oğlu Kadir Naryaprağı’nı görmeye gelen Yaşar Naryaprağı, dönüş için İzmir Otogarı’na geldiğini söyleyerek, bilet bulmada sorun yaşamadığını belirtti. Eşiyle birlikte yaklaşık 1 aydır İzmir’de kaldığını anlatan Naryaprağı, "Siverek’e gidiyoruz. Oğlum İzmir’de çalışıyor. 1 aydır burada kalıyorduk. Tatilimizi bayramla birleştirdik" dedi.

Diyarbakır yolcusu olduğunu belirten Simge Yaman da "Tatil nedeniyle 3 aydır İzmir’deyim. Annem buradaydı, ben babamın yanına gidiyorum. Öğrenciyim. İzmir’den Diyarbakır’a boyoz götürüyorum" diye konuştu.

KRİTİK KAVŞAKTA YOĞUN ÖNLEM

Türkiye'nin önemli kavşak noktası olan Afyonkarahisar'da tatilcilerin dönüş yolunda oluşabilecek trafik yoğunluğuna karşı polis ve jandarma ekiplerince önlemler alındı.

Ekipler, Kurban Bayramı tatilini Antalya, İzmir, Muğla gibi tatil beldelerinde geçirenler, dönüş için Afyonkarahisar'daki bağlantı noktalarındaki trafik akışını takip ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Ahmet Özer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın kuzey ile güneyi ve doğu ile batıyı birbirine bağlayan önemli kavşak konumunda olduğunu söyledi.

Kentten günde 30 bin aracın geçtiğini dile getiren Özer, tatil için 318 bin aracın kentten geçtiğini hatırlatarak, sürücülerin de dikkatiyle Afyonkarahisar'da ölümlü kazanın yaşanmadığını dile getirdi.

Şu ana kadar 13 vatandaşın hafif şekilde yaralandığını anımsatan Özer, "Geçmiş bayramlara göre, yollarımızda trafik yoğunluğumuz biraz daha hafif düzeyde seyrediyor. Bunun sebebi de bayram tatilinin yaz aylarına denk gelmesidir." dedi.

"TRAFİK AKIŞI VE YOĞUNLUĞU TAKİP ALTINDA"

Tatil bölgelerinden Kurban Bayramı dönüşlerinin başladığını aktaran Özer, "Şu an için Afyonkarahisar'da herhangi bir trafikte yoğunluğumuz yok ama akşam saatlerinde bu yoğunluğun biraz daha artmasını bekliyoruz. Kentte 13 trafik ekibine, bakanlığın talimatı doğrultusunda 35 ekip daha takviye ettik. Ana
kavşaklarda ve yol güzergahlarında polis ekiplerimiz görevlerinin başındadır. Trafik akışı ve yoğunluğunu takip ediyoruz. İnşallah, bayram dönüş yolunda da herhangi bir kaza yaşamadan insanlarımızı sevdiklerine kavuşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

D-100 KARABÜK'TE SON DURUM

Karadeniz'deki illerden İstanbul, Kocaeli, Sakarya'ya gitmek için yola çıkan sürücüler nedeniyle D-100 kara yolu Kemikli rampalarında yoğunluk yaşanıyor.

Karabük'ün Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kara yolunda yoğunluk, özellikle Karabük-Bolu il sınırında etkili oluyor.

Samsun istikametine ise trafik normal akışını sürdürüyor.

Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Bu arada, trafik yoğunluğunun yaşandığı bölgeler havadan drone ile görüntülendi.

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