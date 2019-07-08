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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Kahraman DURAK/ÇEŞME (İzmir) (DHA)
08.07.2019 - 16:18, Son Güncelleme:

Son dakika... Batığa çarpıp su alan yatın kaptanı ve 5 kişi kurtarıldı

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Son dakika... Batığa çarpıp su alan yatın kaptanı ve 5 kişi kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batığın yelken direğine çarpıp su alan 'Giada' isimli yattaki 5 kişi ve kaptan, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Su alan yat ise batmak üzereyken ekipler tarafından yedeklenip kıyıya çekildi.

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  • Batığa çarpıp su alan yatın kaptanı ve 5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
  • Batığa çarpıp su alan yatın kaptanı ve 5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
  • Batığa çarpıp su alan yatın kaptanı ve 5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
  • Batığa çarpıp su alan yatın kaptanı ve 5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Batığa çarpıp su alan yatın kaptanı ve 5 kişiyi Sahil Güvenlik kurtardı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında batığın yelken direğine çarpıp su alan 'Giada' isimli yattaki 5 kişi ve kaptan, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Su alan yat ise batmak üzereyken ekipler tarafından yedeklenip kıyıya çekildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çeşme açıklarındaki Alev Adası yakınlarında meydana geldi. Bölgede tatil yapan 5 kişi, kaptan Muhteşem Acartürk'ün kullandığı ABD bayraklı 17 metrelik 'Giada' isimli yatla denize açıldı. Bir süre sonra yat, batık bir teknenin yelken direğine çarptı. Hasar gören yatın su almaya başladığını fark eden kaptan Acartürk, 5 kişiyi yatın botuna aldı, ardından 'Acil' koduyla Sahil Güvenlik'e telsiz anonsu geçerek yardım çağrısında bulundu.

Çağrı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, önce yatın kaptanı ve deniz botundaki 5 kişiyi kendi botlarına alarak kurtardı. Daha sonra yarısından fazlası suya gömülü olan yatı yedekleyip Çeşme Marina'ya getirdi. 'Giada' isimli yatın bakım ve onarımı için karaya çekildiği öğrenildi.

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