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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
26.02.2019 - 15:53, Son Güncelleme:

Başsavcılıktan Tuzla açıklaması

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Başsavcılıktan Tuzla açıklaması

İstanbul, Tuzla’da etkili olan ağır kokuya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, olay yeri inceleme ekibi ile ISKI görevlilerince olay mahallinde inceleme yapıldığı ve ardından bölge temizlenerek kokunun giderildiği belirtildi. 

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  • Başsavcılıktan Tuzla açıklaması
  • Başsavcılıktan Tuzla açıklaması
  • Başsavcılıktan Tuzla açıklaması
  • Başsavcılıktan Tuzla açıklaması
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Tuzla’da etkili olan ağır kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘çevreyi kasten kirletmek’ suçundan soruşturma başlatılmıştı. Konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yapıldı. 
Açıklamada, 26 Şubat 2019 tarihinde İstanbul ili Tuzla ilçesi İçmeler Mahallesi Aysun Sokak üzerinde bulunan rögar kapağından çevreye ağır koku yayıldığının ve iki çocuğun bu kokudan etkilenerek Tuzla Devlet Hastanesine kaldırıldığının ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi. 

BÖLGE TEMİZLENEREK KOKU GİDERİLDİ

Tuzla ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekibi ile ISKI görevlilerince mahallinde inceleme yapıldığı ve ardından bölgenin temizlenerek kokunun giderildiği kaydedildi. 

ÇOCUKLAR TABURCU EDİLDİ

Hastane nezdinde yapılan araştırma sonucu kokudan etkilenen her iki çocuğun da ayakta tedavi edildikten sonra taburcu olduğu bilgisine yer verildi. Açıklamada, "Soruşturma kapsamında kolluk ekiplerine olayın araştırılması ve sorumluların tespiti yönünde talimat verildiği, maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasına yönelik olarak soruşturmaya titizlikle devam olunduğu, hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur” denildi. 

Tuzla'da yoğun koku paniği
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