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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN-Damla GÜLER/İSTANBUL
23.12.2018 - 15:58, Son Güncelleme:

Son dakika… Başsavcılık'tan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Son dakika… Başsavcılık'tan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında soruşturma

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’, ‘darbeye çağrı’ ve ‘ölüm tehdidi’ suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in katıldığı katıldığı programdaki sözleri incelemeye alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın ifadeye davet edildikleri belirtildi.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı DEİK Genel Kurulu’nda, katıldığı bir televizyon programında, “Demokrasiye ulaşamazsak belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler” diyen Metin Akpınar’ı hedef almış ve “Beni ipe götürecekmiş. Bunu sanatçı görünümü adı altındaki müsveddeler yapıyor. Yahu senin her yerin sanatçı olsa ne yazar? Biz bu yola farklı çıktık. Beni ipe götürecekmiş. Senin haddine mi? Biz şehadete inanmış insanlarız. Ve biz bunların bedelini rahatlıkla ödemeye hazır insanlarız” demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasından önce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’la ilgili soruşturma başlattığı ortaya çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar’ın talimatıyla başlatılan soruşturmada, Uğur Dündar’ın hazırlayıp sunduğu Halk TV’deki Halkın Arenası programının görüntüleri incelemeye alındı.

BAŞSAVCILIK’TAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada,
“Bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21.12.2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde haberler yer aldığının tespiti üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla 22.12.2018 tarihinde soruşturma başlatılmış ve her iki şüpheli savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımıza davet edilmiştir” denildi.

 

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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