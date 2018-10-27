Başkonsolosluk araçları böyle temizlenmiş... 'Kan izi gördünüz mü?'
Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında, olaydan 3 gün sonra Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'nin Mercedes makam otomobili ve başkonsolosluğu ait Mercedes minibüsün bir oto kuaförde ayrıntılı şekilde yıkandığı görüntüler ortaya çıktı.
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim 2018 günü evli olmadığına yönelik belge almak için girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan ortadan kaybolması ile ilgili yürütülen soruşturmada, polis olay günü konsolosluğa girip çıkan araçların içinde bulunan 2 aracın yıkandığı oto kuaförü buldu.
Polis, olayın yaşandığı gün konsolosluk binasına giriş çıkış yapan araçlarla ilgili yaptığı kamera incelemesinde, araç trafiği içinde bulunan 2 aracın Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun bulunduğu Levent'teki bir oto kuaföre götürüldüğünü belirledi. 5 Ekim 2018 günü Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed El-Uteybi'nin Mercedes makam aracı ile bir minibüsün götürüldüğü oto kuaförde polis kamera incelemesi yaptı.
İÇ VE DIŞ TEMİZLİK
Kamera görüntülerinde araçların ayrıntılı olarak iç ve dış temizlik yapıldığı görülürken, polis çalışanların da bilgisini aldı. Öğle saatlerinde getirildiği belirlenen 2 aracı yıkayan çalışanlara polis, araçlarda kan izi olup olmadığını sordu. Çalışanlar kan izi farketmediklerini detaylı yıkama talep edilmesi üzerine araçların iç ve dışını iyi bir şekilde temizlediklerini söyledi. 2 aracın yıkama yapıldıktan sonra oto kuaförden ayrılarak başkonsolosluk binasına gittikleri tespit edildi.
Polis, oto kuaförde yıkanan 2 aracın da arasında bulunduğu araçlar ile başkonsolosluk binası ve başkonsolosun ikametinin bulunduğu rezidansta inceleme yapmış, konutta bulunan kuyuda inceleme yapılmasına izin verilmemişti. Araçların incelemeden önce oto kuaförde temizlendiği ortaya çıkmıştı. Yapılan Luminol inceleme ile elde edilen biyolojik veriler kriminal laboratuvara gönderilmiş, incelemenin sürdüğü bildirilmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle