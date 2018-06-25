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    Son dakika: Başbakan Yıldırım konuşuyor

    Hürriyet Haber
    25.06.2018 - 02:24 | Son Güncelleme:

    Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da AK Parti genel merkezi balkonundan bir konuşma yapıyor. Konuşmadan öne çıkan satır başları şöyle;

    -24 Haziran dönüm noktası olmuştur. Bugün bayram günüdür, bugün Türkiye'nin günüdür. Seçim dönemindeki tartışmalar geride kalmıştır.

    -7'den 77'ye Türkiye vatandaşlarının hukuku güvence altındadır. Zaman kucaklaşma zamanıdır.

    -Zaman kucaklaşma vaktidir. Millet kazanmıştır. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Bütün vatandaşlarımız emin olmalıdır ki Türkiye daha güçlü demokrasisi ile daha sağlam temellere oturmuş Türkiye olarak yoluna devam edecektir.

    -Vakit Türkiye'yi şaha kaldırma vaktidir. Vakit güvenle 2023 ve 2071 vizyonunu yakalama vaktidir.

    -Hangi partiye oy vermiş olursa olsun her bir vatandaşımızın cumhurbaşkanı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır.

    -24 Haziran, Ramazan bayramından sonra haziran ayı içindeki ikinci bayram olmuştur. Bayramınız mübarek olsun.

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , secim2018 , secim , son dakika , haberler
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