Son dakika: Başbakan Yıldırım konuşuyor

-24 Haziran dönüm noktası olmuştur. Bugün bayram günüdür, bugün Türkiye'nin günüdür. Seçim dönemindeki tartışmalar geride kalmıştır.





-7'den 77'ye Türkiye vatandaşlarının hukuku güvence altındadır. Zaman kucaklaşma zamanıdır.



-Zaman kucaklaşma vaktidir. Millet kazanmıştır. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Bütün vatandaşlarımız emin olmalıdır ki Türkiye daha güçlü demokrasisi ile daha sağlam temellere oturmuş Türkiye olarak yoluna devam edecektir.



-Vakit Türkiye'yi şaha kaldırma vaktidir. Vakit güvenle 2023 ve 2071 vizyonunu yakalama vaktidir.



-Hangi partiye oy vermiş olursa olsun her bir vatandaşımızın cumhurbaşkanı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır.



-24 Haziran, Ramazan bayramından sonra haziran ayı içindeki ikinci bayram olmuştur. Bayramınız mübarek olsun.