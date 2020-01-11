MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberleri: Başakşehir'de korkutan yangın
GeriGündem Son dakika haberleri: Başakşehir'de korkutan yangın
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Şahin BOZKURT-Serdar ALTINTEPE-Alper KORKMAZ/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 11.01.2020 - 10:35,Son Güncelleme:/

Son dakika haberleri: Başakşehir'de korkutan yangın

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberleri: Başakşehir'de korkutan yangın

BAŞAKŞEHİR'de bulunan tekstil atölyesinde yangın çıktı. Yoğun duman çıkan yangına, ekiplerin müdahalesi devam ederken, yangına müdahale etmeye gelen bir itfaiye aracı devrildi. 

9
  • Başakşehirde yangın
  • Başakşehirde yangın
  • Başakşehirde yangın
  • Başakşehirde yangın
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

 Başakşehir Yaşar Doğu Bulvarı'nda bulunan ve yaklaşık 3 bin 500 metrekare alanda kurulu tekstil atölyesinde saat 10.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Çıkan yoğun dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, bir itfaiye aracı devrildi.  İlk bilgilere göre yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle