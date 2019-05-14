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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - AA
14.05.2019 - 18:12, Son Güncelleme:

Son dakika... Başakşehir'de istinat duvarı çöktü! Acı haber geldi...

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Başakşehir Kayaşehir’de bir sitenin istinat duvarı çöktü. Yıkılan duvarın altında kalan araçtaki 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralı kurtarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Başakşehir'de bir sitenin istinat duvarının çökmesi olayı ile ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi.

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  • Başakşehirde istinat duvarı çöktü
  • Başakşehirde istinat duvarı çöktü
  • Başakşehirde istinat duvarı çöktü
  • Başakşehirde istinat duvarı çöktü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kayabaşı Mahallesinde bulunan bir binanın istinat duvarı saat 17.37'de büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme sonucu bir araç duvarın altında kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevkedildi. Kurtarma çalışması sırasında göçük altından 1 kişi yaralı çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yerinde ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Son dakika... Başakşehirde istinat duvarı çöktü Acı haber geldi...


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan Bahçeşehir Sitesi istinat duvarında, saat 17.45'te göçük meydana geldiğini bildirdi. Olay yerinde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları yaptığını belirten Yerlikaya, göçük altından bir vatandaşın yaralı olarak kurtarıldığını açıkladı.

MAHALLE SAKİNLERİ KONUŞTU

Mahalle sakinleri yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Bir mahalle sakini, "Burada oturuyoruz, yemek yerken 'pat' diye bir ses duyduk. Herkes panik halindeydi dışarı çıkıp baktığımızda bu görüntüyle karşılaştık. Burayı kapattılar ve burada bir ihmalkarlık olduğu kesin. Duvar yıkılıyor, arabalar altında kalıyor ve altında kaç insan olduğunu bilmiyoruz. Şu anda 3-4 binayı boşalttılar." ifadelerini kullandılar.

Başakşehir'de istinat duvarı çöktüKayaşehir'de bir sitenin istinat duvarı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ekibi sevk edildi.
daha fazla video için

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

DHA: 1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Başakşehir’de çöken duvarın altında bir kişinin cesedine ulaşıldı.

BAKAN KURUM: İNCELEMELER BAŞLATILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, olayla ilgili gerekli çalışmaların süratle gerçekleştirildiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Başakşehir Kayabaşı Mahallesinde istinat duvarının çökmesi üzerine İstanbul Valiliğimiz koordinesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz hemen olay yerine sevk edilmiş, gerekli çalışmaları süratle gerçekleştirmişlerdir. Bakanlık olarak olayla ilgili gerekli incelemeler başlatılmıştır.
Maalesef bir vatandaşımız göçük altında hayatını kaybetmiş, bir vatandaşımız da yaralanmıştır. Hepimizi derinden üzen olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifa diliyorum."

ÇÖKME ANI KAMERADA

Duvarın çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde duvarın bir anda yerle bir olduğu anlar yer alıyor. Bu sırada yoldan geçen seyir halindeki araçta duvarın altında kalıyor. Çökmenin ardından olay yerini toz bulutu kaplıyor.

Son dakika... Başakşehirde istinat duvarı çöktü Acı haber geldi...

YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Başakşehir’de istinat duvarının göçmesiyle enkaz altında kalan bir vatandaşımız yaralandı, bir vatandaşımız da hayatını kaybetti. Vefat eden kardeşimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı,
yaralımıza acil şifalar diliyorum. Şehrimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Başakşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da, göçüğün ardından, AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İBB ve Başakşehir Belediyesi teknik ekiplerince yapılan incelemelerde, burada bulunan konutlardan tahliyeyi gerektirecek herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığının anlaşıldığı belirtilerek, "Yapılacak tespitler doğrultusunda hafriyatın kaldırılması ve istinat duvarının yeniden inşa çalışmalarına hemen başlanacaktır." denildi.

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