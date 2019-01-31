Son dakika: Barlar sokağında korkunç cinayet! Fatma'nın son bakışı...
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki barlar sokağında korkunç bir cinayet yaşandı. Serdal İncedayı, barda oturan 20 yaşındaki Fatma Tangaz'a 7 el ateş etti. Daha sonra da kendini vurdu. Şoke eden olay sonrası çevredeki herkes panikle kaçıştı. Kan donduran cinayet güvenlik kameralarına da yansıdı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki barda oturan Fatma Tangaz'ın (20) yanına gelen Serdal İncedayı (44), genç kıza tabancayla 7 el ateş etti. İncedayı, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, İncedayı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Tangaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, cinayet anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında, İncedayı'nın, Tangaz'ın yanına gelerek ateş ettiği, daha sonra kendisini vurduğu görülüyor.
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