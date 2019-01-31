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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
31.01.2019 - 06:48, Son Güncelleme:

Son dakika: Barlar sokağında korkunç cinayet! Fatma'nın son bakışı...

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Son dakika: Barlar sokağında korkunç cinayet! Fatma'nın son bakışı...

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki barlar sokağında korkunç bir cinayet yaşandı. Serdal İncedayı, barda oturan 20 yaşındaki Fatma Tangaz'a 7 el ateş etti. Daha sonra da kendini vurdu. Şoke eden olay sonrası çevredeki herkes panikle kaçıştı. Kan donduran cinayet güvenlik kameralarına da yansıdı.

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  • Fethiyede korkunç cinayet
  • Fethiyede korkunç cinayet
  • Fethiyede korkunç cinayet
  • Fethiyede korkunç cinayet
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki barda oturan Fatma Tangaz'ın (20) yanına gelen Serdal İncedayı (44), genç kıza tabancayla 7 el ateş etti.  İncedayı, daha sonra aynı silahla kendisini vurdu.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, İncedayı'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler tarafından ilçedeki özel hastaneye kaldırılan Tangaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, cinayet anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında, İncedayı'nın, Tangaz'ın yanına gelerek ateş ettiği, daha sonra kendisini vurduğu görülüyor.

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