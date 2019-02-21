Son dakika... 'Amirallere suikast' ve 'Balyoz' savcısına FETÖ'den 13 yıl hapis

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... 'Amirallere suikast' ve 'Balyoz' savcısına FETÖ'den 13 yıl hapis
GeriGündem Son dakika... 'Amirallere suikast' ve 'Balyoz' savcısına FETÖ'den 13 yıl hapis
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
21.02.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Son dakika... 'Amirallere suikast' ve 'Balyoz' savcısına FETÖ'den 13 yıl hapis

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... 'Amirallere suikast' ve 'Balyoz' savcısına FETÖ'den 13 yıl hapis

"Amirallere Suikast" ve "Balyoz" soruşturmalarının savcısı Süleyman Pehlivan'a, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanığın duruşmalarda pişmanlığının gözlemlenmemesi nedeniyle cezasında herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı.

Kamuoyunda "Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas soruşturmaları" olarak bilinen "Amirallere Suikast ve Balyoz" soruşturmalarında görev yapan eski Yargıtay üyesi Süleyman Pehlivan, FETÖ üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman Pehlivan ve avukatı katıldı.

Örgütün talimatıyla 2010'da Yargıtay üyeliğine seçildiği, FETÖ toplantılarına katıldığı, ByLock kullandığı, ankesörlü telefonla arandığı belirtilen Pehlivan, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Balyoz soruşturmasında koordinatör savcı olarak görevlendirildiğini, birkaç ay sonra kendisinin yerine Mehmet Ergül'ün koordinatör savcı yapıldığını anlatan Pehlivan, soruşturmanın "plan" adı altında yapılan bir darbe çalışmasıyla ilgili olduğunu ileri sürdü.

Dosyadaki bilirkişi raporları, tanık beyanları ve ses kayıt çözümlerinden eylemin bir darbe çalışması olduğu düşünülerek kamu davası açıldığını savunan Pehlivan, bu dava açılırken sadece dijital delillere dayanılmadığını iddia etti.

Sanık Pehlivan, bilirkişi raporları, tanık beyanları ve ses kayıt çözümlerinin, plan semineri adı altında bir darbe çalışması yapıldığını gösterdiğini öne sürdü.
Pehlivan, Balyoz soruşturması kapsamındaki tüm karar ve yapılan işlemlerin yargısal takdir yetkisi kapsamında kaldığını iddia etti.

Ali Tatar'ın intiharı

Kamuoyunda "FETÖ'nün kumpas davaları" olarak bilinen Amirallere Suikast ve Balyoz soruşturmalarında görev yapan, Amirallere Suikast soruşturmasında hakkında ikinci kez yakalama karara verdiği Yarbay Ali Tatar'ın intiharına yol açmakla da suçlanan Pehlivan, bu soruşturma hakkında da konuştu.

Karamürsel ilçesinde patlayıcı madde ele geçirilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Ali Tatar'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında soruşturma yapıldığını anlatan Pehlivan, bu kişilerden bazılarının tutuklandığını, bazılarının ise serbest bırakıldığını ifade etti.

Serbest bırakılan kişilerle ilgili itirazda bulunduğunu kaydeden Pehlivan, serbest bırakılmaya karşı itirazın savcıların görevi olduğunu, bu işlemlerde hukuka aykırı bir eyleminin bulunmadığını öne sürdü.

Tamamen yargı yetkisini kullanmaktan kaynaklanan iş ve işlemleri nedeniyle suçlandığını ileri süren Pehlivan, ByLock kullandığı, ankesörlü telefonla arandığı, örgütün sivil imamlarıyla baz çakışması bulunduğu şeklindeki tespitleri de kabul etmedi.

Süleyman Pehlivan, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesi ve beraatine karar verilmesini istedi.

Karar

Verilen aranın ardından toplanan Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyetinin oy birliğiyle aldığı kararı, heyete başkanlık eden Daire üyesi Abdurrahman Orkun Dağ okudu.

Kararda, Pehlivan'ın, "FETÖ/PDY'ye üye olmak" suçunun sabit olduğu, bu nedenle sanığa Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince "örgüt içindeki faaliyetleri, kastının yoğunluğu, örgüt içindeki konumu, örgütte kaldığı süre" dikkate alınarak, alt sınırdan uzaklaşılarak 9 yıl hapis cezası verildiği kaydedildi.

Terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca sanığa verilen ceza artırılarak 13 yıl 6 aya çıkarıldı.

Sanığın duruşmalarda pişmanlığının gözlemlenmemesi nedeniyle cezasında herhangi bir takdiri indirim uygulanmadı.

Heyet, sanığın tutuklu bulunduğu sürenin infazından düşülmesine ve Pehlivan hakkında tutukluluk şartlarının devamına karar verdi.

Karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

Yarbay Ali Tatar'ın intiharıyla gündeme gelmişti

Mütalaada, "FETÖ'nün kumpas soruşturmaları" olarak bilinen soruşturmalarda etkin rol alan sanığın, FETÖ'nün deşifre olmasını engellemek, örgüt mensupları hakkındaki soruşturmaların sonuçsuz kalmasını sağlamak için faaliyet yürüttüğü belirtilmişti.

Süleyman Pehlivan, İstanbul'da özel yetkili savcı olarak görev yaptığı 2009 yılında "Amirallere Suikast Soruşturması"nı yürüttüğü sırada, Yarbay Ali Tatar'ın gözaltına alınması istemiyle gündeme gelmişti.

Yarbay Tatar, savcıya ifade vermesinin ardından mahkemece tutuklanmış, üst mahkemeye başvurması üzerine 9 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Bu gelişme üzerine savcı Pehlivan'ın itirazıyla hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılan Tatar, cezaevine gitmeden intihar etmişti.

Pehlivan, 2011 yılında Yargıtay üyeliğine seçilmişti.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Soylu'dan taciz iddiasıyla ilgili son dakika açıklaması: Elimizde öyle bir belge var ki...

Kâbus sürüyor... Yüzlercesi bekliyor

Bakan Soylu açıkladı! Jandarma Genel Komutanlığı'na 27 bin 180 personel alınacak

'Çamaşır makinesi', 'bulaşık makinesi' oldu