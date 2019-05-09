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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA - İHA
09.05.2019 - 18:49, Son Güncelleme:

Son dakika... Baltalı sürücü gözaltına alındı

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TEM Otoyolu'nda trafikte tartıştığı kamyonet sürücüsüne camdan çıkardığı baltayla saldırmaya çalışarak hem kendi canını, hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye atan sürücü M.O. yakalandı. Hakkında bin 110 lira idari para cezası uygulanan M.O. adli işlem için karakola teslim edildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, dün öğle saatlerinde TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde kaydedildi. Ankara istikametinde seyir halinde olan kamyonet ve otomobil sürücüleri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Otomobil sürücüsü camdan çıkardığı baltayla sol şeritte seyreden kamyonete doğru hamle yaptı. Hem kendi canını hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye atan sürücü elindeki baltayla kamyonete vurmaya çalıştı. Başarılı olamayan baltalı sürücü kamyonetten uzaklaşarak, en sağ şeride geçti. O anlar arkadan gelen bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, düzenledikleri operasyonda, 34 PS 4631 plakalı aracın sürücüsü şüpheli M.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı.

Sürücü M.O.'ya "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek" ten bin 2 lira, "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" ten 108 lira olma üzere bin 110 lira idari para cezası verildi.

M.O. adli işlem için Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi'ne teslim edildi.

2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAK

Şubede işlemleri tamamlanan saldırgan maganda M.O., “Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” suçundan adli işlemleri yapılmak üzere Ümraniye Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi'ne sevk edildi. (İHA)

İstanbul trafiğinde baltalı dehşet kamerada
İstanbul trafiğinde baltalı dehşet kamerada
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