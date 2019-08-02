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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR (DHA) - İHA - AA
02.08.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Son dakika... Balıkesir'de yolcu otobüsü yandı: 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

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Balıkesir'de yolcu otobüsünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Yangının sebebinin henüz belli olmadığını belirten Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, hayatını kaybedenlerin ikisinin çocuk olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da ilk dumanların araçtaki kahve makinesinden çıkmaya başladığını ifade ederek ''Yangın büyüyünce araç içinde panik ve izdiham yaşanmış'' dedi.

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  • Balıkesirde yolcu otobüsü yandı
  • Balıkesirde yolcu otobüsü yandı
  • Balıkesirde yolcu otobüsü yandı
  • Balıkesirde yolcu otobüsü yandı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Ankara yönüne giden Kamil Koç firmasına ait N.D. yönetimindeki 06 LK 794 plakalı yolcu otobüsü, saat 14.00 sıralarında Balıkesir- Edremit karayolu Gökçeyazı Jandarma Komutanlığı önüne geldiğinde arka kısmından alev aldı. Alevler, kısa sürede içinde 34 yolcusu ve 3 personeli bulunan yolcu otobüsünü sardı. Tam bir can pazarı yaşanırken, yolcular kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Balıkesir ve çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, feci olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada üç yetişkin ve iki çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi. Vali Yazıcı yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Yangın söndürüldü, hepimize geçmiş olsun. 34 yolcu, 3 de mürettebatı olan otobüs yangına maruz kalıyor. Sebebi henüz itfaiye tarafından raporlanmadı. İlk bilgiler teknik arıza. Ama ne yazık ki 3 yetişkin, iki tane de çocuğumuz hayatını kaybetti. Yolcularımızdan 15 tanesi farklı hastanelerimizde, 17 yolcumuzun da jandarma karakolunda ifadeleri alıyorlar. Yaralılarımız arasında durumu ağır olan yok."

Geç tahliye iddiasıyla ilgili de konuşan Vali Yazıcı, soruşturmanın devam ettiğini ve yolcuların da bilgisine başvurulduğunu belirtti.  Vali Yazıcı, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırmanın sürdüğünü sözlerine ekledi.

İvrindi Belediye Başkanı AK Parti'li Yusuf Cengiz, "Edremit'ten yola çıkan yolcu otobüsünde üzücü bir olay yaşandı. Gökçeyazı Mahallemizde otobüs yanmaya başladı. 5 kişinin öldüğünü üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım" dedi.

BAZI YOLCULAR İZDİHAM YÜZÜNDEN KAÇAMAMIŞ

34 yolcusu bulunan otobüsün şoförünün yara almadan kurtulduğu ifade edilirken, görgü tanıkları yangının otobüsün orta kısmında başladığı ve yangından kaçmak için arkaya kaçmak isteyen yolculardan bazılarının izdihamla kaçamadığı öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI: DUMAN ARAÇTAKİ KAHVE MAKİNESİNDEN ÇIKMAYA BAŞLAMIŞ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Büyükşehir Belediye İtfaiye ekiplerinin yangına çok kısa sürede müdahale ettiğini belirterek, "Araçta 34 yolcu ve biri şoför 3 mürettabat bulunuyor. Dumanlar kahve makinesinden gelmeye başlamış. Aldığımız bilgiler o yönde. Aracın orta kısmından dumanlar çıkmış. Muavin fark edince kaptanı uyarmış, sağa çekmişler. Ancak kapılar açıldıktan sonra oksijen hızla içeri girince duman ve alev hızlanmış. Yangın büyüyünce araç içinde panik ve izdiham yaşanmış. Yangından kaçamayan 5 kişi maalesef hayatını kaybetti. Kurtulan yolcuların bir kısmı jandarmada ifade veriyor. 15-16 yaralımız var. Onların da sağlık durumları iyi" diye konuştu.

Başkan Yılmaz, orman yangını mevsimi olduğu için her 20 kilometrede bir itfaiye aracının bölgede olduğunu, ihbar sonrası 2 dakikada alevlere müdahale edildiğini hatırlatarak, "Araç alev topuna döndüğü için çok fazla yapacak bir şey kalmadı. Ancak kısa sürede alevler söndürüldü" şeklinde konuştu.

VALİLİK: ÖLENLERİN 2'Sİ ÇOCUK

Balıkesir Valiliği, otobüs yangınıyla ilgili açıklama yaptı. Ölenlerden 2'sinin çocuk olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:
"Küçükkuyu istikametinden- Ankara istikametine hareket eden Sürücü N.D. idaresindeki yolcu otobüsüyle Balıkesir istikametine seyrederken Balıkesir- Edremit yolu Gökçeyazı Jandarma Komutanlığı önünde araçta bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. 34 yolcusu ve 3 görevlisi bulunan otobüsteki yolculardan 3'ü yetişkin, 2'si çocuk olmak üzere 5 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 15 vatandaşımız ise Balıkesir'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Ölenlerin kimliklerinin belirlemesi ve yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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