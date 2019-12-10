Son dakika... Balıkesir'de şiddetli deprem! İstanbul, İzmir, Bursa ve Manisa'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.14'de, Altıeylül'de 4,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BALIKESİR BEŞİK GİBİ

Kandilli’den yapılan son dakika açıklamasına göre saat 23:24’te 4,3 şiddetinde bir artçı deprem daha meydana geldi. 23:24'te ise Balıkesir Merkezde 3.1 büyüklüğünde sarsıntı hissedildi.

Kandilli Rasathanesi, saat 23.46’da yerin 7.8 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. AFAD ise saat 23.46’daki depremin 14.36 kilometre derinlikte 4 büyüklüğünde gerçekleştiğini bildirdi.

Depremlerin Bursa, Tekirdağ, Çanakkale ve İstanbul gibi çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

BAKAN ERSOY'DAN DEPREM AÇIKLAMASI



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Balıkesir'de meydana gelen depremden kaynaklı şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını söyledi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "Herhangi bir mağduriyet bildirimi yapılmadı. Şu ana kadar depremle ilgili hastaneye başvuran da yok." dedi.

"GEREKLİ TÜM ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ"

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.



Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabaha kadar teyakkuz halinde olacaklarını belirtti.

Telefonla bilgi aldıklarını aktaran Avcı, "Şu an için bize gelen herhangi bir olumsuzluk yok, gerekli bütün çalışmaları yapıyoruz. Akçaköy ve Ayvacık mahallelerine yakın olduğu tahmin ediliyordu, oralarla da görüştük herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi geldi."

Öte yandan deprem, Bursa, Çanakkale, Eskişehir, İzmir ve Tekirdağ'da da hissedildi.

KIZILAY'DAN AÇIKLAMA

Kızılay resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Balıkesir'de meydana gelen ve ilk belirlemelere göre 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası gelişmeler #TürkKızılay ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

DEPREM TEKİRDAĞ’DA DA HİSSEDİLDİ



Balıkesir’de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ ve birçok ilçesinde de hissedildi. Kentte bazı vatandaşlar panik yaşadı.

TWİTTER'DA 'TREND TOPİC' OLDU...

Depremin meydana gelmesinin ardından birçok Twitter kullanıcısı #deprem hashtag'i ile tweet attı. Kısa sürede Twitter'da 'Trend Topic' oldu...

Sosyal medyada birçok kullanıcı sarsıntıyı böyle hissetti;

- Yorgunluktan sallanıyorum sandım, deprem olmuş, geçmiş olsun.

- Ayvalık sıkı sallandı.

- Balıkesir’de 5.0 şiddetinde bir deprem olmuş. Herkese geçmiş olsun. Rabbim bir daha yaşatmasın

- Hisseden herkese geçmiş olsun. Allah bu ülkeye bir daha deprem felaketi yaşatmasın...

- Bu sene ne kadar çok deprem oldu ya Allah'ım sen koru

- Manisa da deprem olmuş bursa İstanbul hissetmiş yoktur inşallah bir zarar, Rabbim beterinden korusun