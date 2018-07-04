Son dakika... Bakliyat devine operasyon! Kardeşler kaçtı
Mersin'de FETÖ soruşturması kapsamında bakliyat devi Arbel Gıda'nın sahipleri Mahmut Arslan, Hüseyin Arslan, Ali Arslan ve Hasan Arslan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Arslan kardeşlere şu ana kadar ulaşılamazken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Arbel Gıda, 2017'de İSO tarafından yayınlanan Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesinde 381. sırada yer alıyor.
MERSİN'DE Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bakliyat devi Arbel Gıda'nın sahipleri Mahmut Arslan, Hüseyin Arslan, Ali Arslan ve Hasan Arslan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Arslan kardeşlere şu ana kadar ulaşılamazken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı bulunan Mahmut Arslan, Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı konumunda.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 iş adamı hakkında yakalama kararı çıktı. Ayrıca haklarında yakalama kararı çıkarılan Mahmut ve Hasan Arslan kardeşlerle ilgili terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ile tehdit suçlarından da gözaltı kararı verildiği belirtildi. Bu kapsamda polisin, iş adamlarına ait şirkette incelemelerde bulunduğu öğrenildi.
Hüseyin Arslan
Şu ana kadar haklarında gözaltı kararı bulunan Arslan kardeşlere ulaşılamazken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Hasan Arslan
KANADA'DA DA FABRİKALARI VAR
402 milyon 548 bin 832 TL'lik cirosu ile Türkiye'nin en büyük 500 şirketi listesinde yer alan Arbel'in, Kanada ve Avustralya’da da fabrika yatırımları bulunuyor. Arbel'in sahibi Arslan Kardeşler hakkında alınan gözaltı kararının gerisinde ise, FETÖ'ye mali destek verdikleri iddiası ile verilen ifadeler yer alıyor.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle