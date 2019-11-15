Son dakika... Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişi ölü bulundu
İstanbul Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. Bakırköy Kaymakamlığı, ''Yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir'' dedi.
Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Söz konusu adreste inceleme yapan ekipler 1'İ çocuk, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın olduğu sokağı kapatan ekipler, binada bulunanları tahliye etti.
Olay yerinde AFAD ekipleri de inceleme yaptı. Ölenlerin karı - koca ile çocukları olduğu öğrenildi.
Bakırköy Kaymakamlığı, olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''15 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.45’te 155 Polis İmdat Hattı'na yapılan İlçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, (Z.D), (B.D) ve (A.D) isimli biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır.
Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir.
Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.''
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