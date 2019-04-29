Bakanlıktan yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasının önemli satırbaşları:
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ
Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların devam ettiği, tekliflerin kanun taslağına konulduğu ve bakanlıkların mutabık kalması durumunda Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacağı ifade edildi.
S-400 ALIMI
Milli Savunma Bakanlığı yetkililerinde edinilen bilgiye göre, S-400'lerle ilgili ilk sevkiyatın Haziran ve Temmuz aylarında yapılacağı, F-35'lerin ise Kasım ayında Türkiye'ye geleceği ve Malatya'da konuşlandırılacağı belirtildi.
F-35 SORUNU
Kasım'da Türkiye'ye gelmesi planlanıyor. Aksaklık olsa da görüşmeler sürüyor.
ABD'NİN PATRIOT TEKLİFİ
Teklif Savunma Sanayi Başkanlığı'nda değerlendiriliyor.
TSK'DAN FETÖ NEDENİYLE İHRAÇ EDİLENLER
TSK'dan FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında 15 Temmuz 2016'dan bu yana 16 bin 540 personel ihraç edildi, 6 bin 154 personel hakkında süreç devam ediyor.
OHAL'in kalkmasından bugüne kadar bakan onayı ile 1425 personel hakkında ihraç işlemi gerçekleştirilmiş, 150 emekli personelin rütbeleri geri alınmıştır.
Ayrıntılar birazdan...
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