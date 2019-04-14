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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
14.04.2019 - 16:08, Son Güncelleme:

Son dakika! Bakanlık'tan Whatsapp, Facebook ve Instagram açıklaması

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Son dakika! Bakanlık'tan Whatsapp, Facebook ve Instagram açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Whatsapp, Facebook ve Instagram sosyal medya servislerinde dünya genelinde yaşanan erişim sorunu yaşandığını belirterek, "Sorun Türkiye'deki kullanıcıları da etkiledi. Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor." dedi. Bu arada erişim sorunu yaklaşık iki saatin ardından düzeldi.

Sayan, sosyal medya platformları Whatsapp, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu.

Söz konusu platformlarda dünya genelinde erişim sorunu olduğunu ve bu sorunun Türkiye'deki kullanıcıları da etkilediğini vurgulayan Sayan, "Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor. Bu aksaklıklar yerli yazılımların kullanımının ne denli önemli olduğunun en büyük göstergesi." diye konuştu.

YENİDEN ERİŞİM SAĞLANDI

Bu arada sosyal paylaşım sitesi Facebook ile şirkete ait Instagram ve WhatsApp uygulamalarında sabah saatlerinden bu yana yaşanan erişim sıkıntısı sona erdi.

Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden Downdetector.com internet sitesine göre, Facebook, Instagram ve WhatsApp internet sitelerinde saat 06.30'dan bu yana görülen erişim aksaklıkları saat 16.00'dan itibaren normale dönmüş görünüyor.

Sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Instagram'a sabah saatlerinden bu yana erişim sağlanamazken, paylaşım akışları yenilenemiyordu. Ayrıca WhatsApp üzerinden de mesaj alışverişi yapılamıyordu.

Erişim aksaklığı ABD'nin kuzeydoğusu, Avrupa ve Asya'da Filipinler'de yoğunlaşmıştı. Aksaklığa neyin sebep olduğu bilinmiyor.
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a geçen ay 4 saat boyunca erişim kesilmişti. Şirket kesintinin server konfigürasyonundaki değişiklikten kaynaklandığını belirtmişti.

Instagram'ı 2012'de, WhatsApp'ı 2014'te bünyesine katan Facebook'un, dünya genelinde 1 milyar 520 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (14.04.2019)
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