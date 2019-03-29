Son dakika... Bakanlık duyurdu: Kuzey Irak'taki terör hedefleri imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtında terör örgütüne ait hedeflerin imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."
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