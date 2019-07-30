Son dakika... Bakanlık duyurdu: Kuzey Irak'a hava harekatında 4 terörist daha öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'a yapılan hava harekatında 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekâtında 4 PKK’lı terörist daha etkisiz hala getirildi. Böylece Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu'' ifadelerine yer verildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle