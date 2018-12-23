Son dakika! Bakanlık duyurdu: Kandil ve Hakurk'a hava harekatı düzenlendi
Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine yönelik hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter'daki paylaşımına göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine dün hava harekatları düzenlendi.
Hava harekatlarında, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar imha edildi, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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