Son dakika! Bakanlık duyurdu... Cehennem Deresi'nde operasyon
ŞIRNAK’ın İdil ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi..
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denilmişti.
Bakanlıktan son yapılan açıklamada ise etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiği duyuruldu.
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